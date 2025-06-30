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又是喪屍菸彈惹禍！男一路毒駕連撞多車害死聯結車駕駛

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

44歲李姓男子6月27日下午3時許，在高雄岡山車連撞多輛汽車後肇逃，害聯結車鄭姓駕駛重傷不治，李男有毒品前科，抽血驗尿後檢驗報告出爐，確認他在肇事前，曾吸食含依托咪酯的「喪屍菸彈」，橋頭地檢署依毒駕致死罪嫌，聲押李男獲准。

李男於27日下午3時許前，在岡山區大仁北路沿途擦撞多輛路旁及行駛中車輛，警方獲報後立刻展開追捕，但李男沒有停下，反而加速逃離，還一路往南穿越岡山國中旁、後紅，一路往阿公店溪河堤路逃逸。

最後行駛至阿公店路1段時，與鄭姓男子駕駛的聯結車發生對撞，鄭男車頭受損嚴重，被卡在變形車體中，鄭脫困後送醫，急救後不治，李男也受傷送醫。

李男經酒測排除酒駕，但他有毒品前科，檢警驗尿後發現他體內驗出毒品反應，進一步追查，發現李男於案發前，先在台南市永康區吸食含依托咪酯的「喪屍菸彈」後駕駛小貨車上路。

一路「毒駕」往南行駛，打算前往岡山區找友人，但因毒品藥效發作，李男一路上狂闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛等行為，最後擦撞多車後肇逃，於阿公店水庫旁與鄭男對撞才停下。

全案經橋檢檢察官洪若純指揮偵辦，並由警方調閱李男沿途監視器畫面，確認李男於案發前吸毒後上路，並有多次違規等畫面，複訊後依毒駕致死罪嫌，向橋頭地院聲押獲准，檢方另犯罪被害人保護協會橋頭分會啟動被害人家屬關懷服務，給予死亡鄭男家屬協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

岡山阿公店路聯結車遭小貨車逆向衝撞，聯結車鄭姓駕駛卡車內傷重不治。記者張議晨／翻攝
岡山阿公店路聯結車遭小貨車逆向衝撞，聯結車鄭姓駕駛卡車內傷重不治。記者張議晨／翻攝

毒駕 毒品 岡山

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