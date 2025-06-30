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雲林虎尾發生弟持刀砍死兄長命案 細故口角釀家庭悲劇

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮發生一起兄弟鬩牆，持菜刀殺死哥哥的案件，60歲的林姓弟弟弒兄後並未逃離，當場被警方逮捕，經檢察官複訊後聲押獲准，經查兇嫌與69歲哥哥均為身心障礙者，同住一起，兄弟情感不睦，27日因細故爭吵，弟弟憤而持刀砍殺哥哥頸部等數刀，造成這起家庭不幸慘案，全案由檢警處理中。

據了解，家住虎尾鎮鬧區的林姓一家共5兄弟，均已是6旬以上的長者，目前只有老2和老5及老2的女兒，同住在老家，其中死者排行老2領有聽力障礙手冊，女兒也有心障手冊；涉嫌殺害二哥的是排老5的最小弟弟，也是身心障礙者。

據鄰居表示，林姓兄弟均已離婚，兩兄弟住在一起，但彼此感情不睦，平常經常聽見家裡傳出吵架聲，有時半夜也發生爭吵，兩兄弟還曾因用電問題告上法院，沒想到這次會那麼嚴重。

6月27日上午9時許案發後，警方獲報很快趕到命案現場，涉嫌殺害哥哥的林姓弟弟滿身是血，呆坐家中，當場被逮，警方在躺於血泊中死者身旁起出沾滿血跡的菜刀兇器，林姓弟弟坦承弒兄，只低頭向警方說「實在忍無可忍」。

檢警指出，案發當時林姓弟弟疑遭2哥反鎖在房間內，並關掉總開關電源，兩人隔門對罵，弟弟一時氣憤，竟持房間內的菜刀，衝出房門砍殺2哥，當時兇嫌的4哥剛好也回老家探望，看到弟弟一時衝動持刀和老2發生嚴重口角，曾一度制止。

兩人在住家發生肢體衝突，弟弟憤而朝2哥砍殺數刀，致命的1刀深及頸部，警消獲報趕抵現場時，林姓死者已倒臥在住處走廊的血泊中，明顯身亡。

案發後，雲林地檢署檢察官柯木聯立即會同警方前往相驗調查死因，當晚複訊後，隔天以殺人罪嫌，嫌疑重大及逃亡為由，向法院聲羈獲准。

地檢署指出，該案屬於國民法官案件，後續將由國民法官專組團隊協同偵辦，檢察長黃智勇同時也商請犯罪被害人保護協會雲林分會啟動關懷機制和協助，以維護犯罪被害人家屬權益。全案仍由檢警進一步處理中。

雲林縣虎尾鎮發生弟弒兄命案，兩兄弟因用電細故爭吵，弟弟憤而持菜刀殺死哥哥爆發家庭悲劇。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾鎮發生弟弒兄命案，兩兄弟因用電細故爭吵，弟弟憤而持菜刀殺死哥哥爆發家庭悲劇。記者蔡維斌／翻攝

雲林 殺人 國民法官 命案 兄弟

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