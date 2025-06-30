雲林虎尾發生弟持刀砍死兄長命案 細故口角釀家庭悲劇

雲林縣虎尾鎮發生一起兄弟鬩牆，持菜刀殺死哥哥的案件，60歲的林姓弟弟弒兄後並未逃離，當場被警方逮捕，經檢察官複訊後聲押獲准，經查兇嫌與69歲哥哥均為身心障礙者，同住一起，兄弟情感不睦，27日因細故爭吵，弟弟憤而持刀砍殺哥哥頸部等數刀，造成這起家庭不幸慘案，全案由檢警處理中。

據了解，家住虎尾鎮鬧區的林姓一家共5兄弟，均已是6旬以上的長者，目前只有老2和老5及老2的女兒，同住在老家，其中死者排行老2領有聽力障礙手冊，女兒也有心障手冊；涉嫌殺害二哥的是排老5的最小弟弟，也是身心障礙者。

據鄰居表示，林姓兄弟均已離婚，兩兄弟住在一起，但彼此感情不睦，平常經常聽見家裡傳出吵架聲，有時半夜也發生爭吵，兩兄弟還曾因用電問題告上法院，沒想到這次會那麼嚴重。

6月27日上午9時許案發後，警方獲報很快趕到命案現場，涉嫌殺害哥哥的林姓弟弟滿身是血，呆坐家中，當場被逮，警方在躺於血泊中死者身旁起出沾滿血跡的菜刀兇器，林姓弟弟坦承弒兄，只低頭向警方說「實在忍無可忍」。

檢警指出，案發當時林姓弟弟疑遭2哥反鎖在房間內，並關掉總開關電源，兩人隔門對罵，弟弟一時氣憤，竟持房間內的菜刀，衝出房門砍殺2哥，當時兇嫌的4哥剛好也回老家探望，看到弟弟一時衝動持刀和老2發生嚴重口角，曾一度制止。

兩人在住家發生肢體衝突，弟弟憤而朝2哥砍殺數刀，致命的1刀深及頸部，警消獲報趕抵現場時，林姓死者已倒臥在住處走廊的血泊中，明顯身亡。

案發後，雲林地檢署檢察官柯木聯立即會同警方前往相驗調查死因，當晚複訊後，隔天以殺人罪嫌，嫌疑重大及逃亡為由，向法院聲羈獲准。