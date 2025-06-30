林口物流女司機刺死男同事 行凶可能動機曝光

陳男遭徐女猛刺2刀，渾身是血倒坐在這輛轎車旁。記者黃子騰／翻攝

新北市林口區1間物流公司今天驚傳殺人案。36歲徐姓女司機與41歲陳姓男司機疑因工作分配不均發生口角進而扭打，徐女一怒之下竟持摺疊刀猛刺陳男頸部與胸口，導致陳男血流如注倒地送醫急救仍不治。警方到場逮捕行凶徐女，將朝殺人罪偵辦。

據了解，行凶的徐女與死亡的陳男均是這間物流公司司機，但雙方之前就常因工作分配發生口角。今天上午8時許雙方在公司開會分配工作後，徐女疑因分配不均再度與陳男發生口角，雙方進而爆發扭打。不料徐女盛怒之下竟掏出預藏的摺疊刀猛刺陳男頸部與胸口，陳男中刀當場血流如注倒地。

一旁同事見狀趕緊報警，救護人員趕抵將陳男緊急送醫，但陳男仍因傷重宣告不治。警方到場逮捕行凶後呆坐現場的徐女，目前已經她帶回警局偵訊，確切行凶原因仍待警方調查釐清。