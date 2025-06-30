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竹南女童爬上陽台女兒牆或坐或趴 危險行徑被PO網曝光
根據網路社群「社會事新聞影音」指出，苗栗縣竹南鎮昨（29日）發生一起女童獨坐或趴在二樓陽台女兒牆上的危險行徑，女童還不時地大吼大叫，對面住戶拍下一段過程滿是疑問「想看她到底要幹嘛！」
據了解，發生地是某社區透天厝，該住家大人外出獨留女童在家，但女童疑似睡醒後發現家人都不在家，情緒不穩，爬上二樓陽台女兒牆上，先是坐在牆上無助的對外瞧望，隨後又改變姿勢，趴在牆上大吼大叫，一不小心隨時都有可能會墜樓，相當危險。
對面住戶女子見狀拿出手機拍攝時，一旁男子發聲制止，但女子滿是疑問說「想看她到底要幹嘛！」，事後還將女童危險行徑影片PO網。
對此，苗栗縣政府社會處今天表示，目前尚未收到通報，雖然無法判定女童年紀，但已橫向請竹南警分局家防官協助了解 並將請社工進行訪視，以瞭解是否有獨留或其他需提供協助之處 同時也提醒兒童居家安全事宜。
社會處強調，依據兒童及少年福利與權益保障法第51條「6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧」，違反規定的父母親或照顧者，可依兒童及少年福利與權益保障法第99條，處罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另依102條接受4小時以上、50小時以下親職教育輔導。
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