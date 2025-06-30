快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

竹南女童爬上陽台女兒牆或坐或趴 危險行徑被PO網曝光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

根據網路社群「社會事新聞影音」指出，苗栗縣竹南鎮昨（29日）發生一起女童獨坐或趴在二樓陽台女兒牆上的危險行徑，女童還不時地大吼大叫，對面住戶拍下一段過程滿是疑問「想看她到底要幹嘛！」

據了解，發生地是某社區透天厝，該住家大人外出獨留女童在家，但女童疑似睡醒後發現家人都不在家，情緒不穩，爬上二樓陽台女兒牆上，先是坐在牆上無助的對外瞧望，隨後又改變姿勢，趴在牆上大吼大叫，一不小心隨時都有可能會墜樓，相當危險。

對面住戶女子見狀拿出手機拍攝時，一旁男子發聲制止，但女子滿是疑問說「想看她到底要幹嘛！」，事後還將女童危險行徑影片PO網。

對此，苗栗縣政府社會處今天表示，目前尚未收到通報，雖然無法判定女童年紀，但已橫向請竹南警分局家防官協助了解 並將請社工進行訪視，以瞭解是否有獨留或其他需提供協助之處 同時也提醒兒童居家安全事宜。

社會處強調，依據兒童及少年福利與權益保障法第51條「6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧」，違反規定的父母親或照顧者，可依兒童及少年福利與權益保障法第99條，處罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰；另依102條接受4小時以上、50小時以下親職教育輔導。

畫面中女童趴在牆上上還不時大吼大叫，一不小心隨時都有可能會墜樓，相當危險。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
畫面中女童趴在牆上上還不時大吼大叫，一不小心隨時都有可能會墜樓，相當危險。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
針對女童獨坐二樓陽台女兒牆上的危險行徑，苗栗縣政府社會處今天表示，目前尚未收到通報，將主動派員家訪了解。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
針對女童獨坐二樓陽台女兒牆上的危險行徑，苗栗縣政府社會處今天表示，目前尚未收到通報，將主動派員家訪了解。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

看護 父母 女童 住戶

延伸閱讀

超浮誇小山冰！ 竹南高CP值美食「祥賀 芒果牛奶冰」 推薦芒果牛奶冰、紅豆牛奶冰，大份量2人開嗑

影／新生數持續爆表 頭份國中增建「博學樓」難解燃眉之急

影／疑電療床釀災...高雄三代同堂透天厝起火 5人逃生2父子墜樓受傷

頭份人口逾10萬卻難覓運動館用地 苗縣府市公所自籌經費開工

相關新聞

林口宅配公司驚傳殺人案！女持刀猛刺男同事胸口 送醫仍不治

新北市林口區今天上午驚傳殺人事件。在宅配公司工作的36歲許姓女子，因與41歲陳姓男同事發生口角糾紛，許女竟持摺疊刀猛刺陳...

竹南女童爬上陽台女兒牆或坐或趴 危險行徑被PO網曝光

根據網路社群「社會事新聞影音」指出，苗栗縣竹南鎮昨（29日）發生一起女童獨坐或趴在二樓陽台女兒牆上的危險行徑，女童還不時...

高雄Lexus駕駛恍神 撞路邊速霸陸、賓士掃一排機車

潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神未注意車前狀況，車偏移先掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放...

高雄橋頭某宮廟凌晨遭砸 警逮3人還有多嫌在逃

高雄市橋頭區仕豐路一間私人神壇，昨天凌晨1時許傳出槍響，警方到場後在現場拾獲2顆塑膠彈丸，研判為鎮暴槍或空氣槍所致，警方循線查獲1車3嫌到案，3人坦承砸廟，另有多名共犯在逃，尚在追緝中。

影／一中商圈15店被偷10萬 年輕竊賊躲賣場等打烊犯案

台中市一中商圈的賣場店家在28日至29日傳出竊案，有15間業者受害，損失約10萬元，經店家調閱監視器發現，一名年輕竊賊是...

惡妻淋潑熱水！人夫睡中痛醒裸露下體逃命 49%燙傷搶救3個月險死

夫妻鬧離婚再見不是朋友，甚至演變成加害者和受害人的關係。高雄1對夫妻雖然正申請離婚，但仍然同住，男方曾試圖趕走昔日伴侶…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。