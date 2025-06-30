高雄Lexus駕駛恍神 撞路邊速霸陸、賓士掃一排機車

潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神未注意車前狀況，車偏移先掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放的Subaru和賓士，又掃倒一排機車，所幸當下無人受傷；警方對潘男酒測，潘雖無酒駕行為，但將面臨車主求償。

左營警分局調查，23歲的潘姓男子昨天深夜10時許駕Lexus轎車沿博愛二路最內側車道由南向北直行，行至漢神巨蛋百貨對面時，疑因一時恍神未注意車前狀況，先撞擊當時停放在機車停車格的4輛機車，後再往前衝撞停放在停車格的Subaru和黑色賓士，車才停下。

由於潘男連撞多輛汽機車，事故發生當下，引發不少過往人車側目，所幸當下無人受傷；警方獲報到場處理。