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高雄Lexus駕駛恍神 撞路邊速霸陸、賓士掃一排機車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神未注意車前狀況，車偏移先掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放的Subaru和賓士，又掃倒一排機車，所幸當下無人受傷；警方對潘男酒測，潘雖無酒駕行為，但將面臨車主求償。

左營警分局調查，23歲的潘姓男子昨天深夜10時許駕Lexus轎車沿博愛二路最內側車道由南向北直行，行至漢神巨蛋百貨對面時，疑因一時恍神未注意車前狀況，先撞擊當時停放在機車停車格的4輛機車，後再往前衝撞停放在停車格的Subaru和黑色賓士，車才停下。

由於潘男連撞多輛汽機車，事故發生當下，引發不少過往人車側目，所幸當下無人受傷；警方獲報到場處理。

潘男聲稱因一時恍神才撞車，警方對潘施以酒測，無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊釐清判定。

潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車（如圖）行經高市博愛二路，疑因恍神掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放的Subaru和賓士，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車（如圖）行經高市博愛二路，疑因恍神掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放的Subaru和賓士，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放的Subaru和賓士（如圖），幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放的Subaru和賓士（如圖），幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神掃倒一排路邊機車（如圖），再撞及路邊停放的Subaru和賓士，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神掃倒一排路邊機車（如圖），再撞及路邊停放的Subaru和賓士，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

車禍 恍神 停車格

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