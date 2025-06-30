高雄橋頭某宮廟凌晨遭砸 警逮3人還有多嫌在逃

高雄市橋頭區仕豐路一間私人神壇，昨天凌晨1時許傳出槍響，警方到場後在現場拾獲2顆塑膠彈丸，研判為鎮暴槍或空氣槍所致，警方循線查獲1車3嫌到案，3人坦承砸廟，另有多名共犯在逃，尚在追緝中。

警方調查，昨凌晨1時許，該宮廟傳來陣陣敲擊聲響，林姓屋主查看後，發現鐵門遭多名惡煞砸毀，隨即通報岡山警分局調查。

警方獲報後立即成立專案小組，鎖定現場一輛紅色國產車追查，今凌晨已查緝3名犯嫌到案，車上查獲棍棒等物，至於現場查獲塑膠彈丸，初判非火藥槍械擊發。

據了解，該間宮廟26日也傳出衝突，一名自稱在廟裡「燒金紙」的王姓男子，遭人押至市區痛毆，所幸送醫後無生命危險，警方事後找王男製作筆錄，王卻不願追究。

事隔3天後，該間宮廟又傳出暴力衝突，報案林男否認認識涉案3人，因宮廟人士對於兩起衝突都避重就輕，加上涉案主嫌尚未到案，兩件衝突是否起因相近，警方仍在追查中。