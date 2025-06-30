影／一中商圈15店被偷10萬 年輕竊賊躲賣場等打烊犯案

台中市一中商圈的賣場店家在28日至29日傳出竊案，有15間業者受害，損失約10萬元，經店家調閱監視器發現，一名年輕竊賊是躲在商場內，等店家打烊後才犯行，第二警分局表示，獲報後已展開調查，鎖定一名年輕的慣竊涉案，將依竊盜罪送辦。

第二警分局育才所在28日至29日，陸續接獲育才南街上某購物商場15間店家報案，指稱其攤位內現金、商品、手機及平板電腦等財物遭竊。

經查，案發地點位於北區育才南街上的購物商場內，依照監視器影像顯示，一名身穿白色短袖上衣、深色紋路短褲的男子，在28日凌晨1時許躲藏在商場內部，利用店家打烊、人員離開賣場後在內行竊。

店家初步統計，每店損失約數千元不等，總計約10萬餘元，另該商場1樓雖設有保全人員，但多數店家打烊後僅以布簾簡易遮蔽，未有堅實防盜設施，讓宵小有可乘之機，目前警方已鎖定一名年輕慣竊涉案，全力追緝，務必將其繩之以法，維護商圈治安。