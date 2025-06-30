聽新聞
0:00 / 0:00
影／一中商圈15店被偷10萬 年輕竊賊躲賣場等打烊犯案
台中市一中商圈的賣場店家在28日至29日傳出竊案，有15間業者受害，損失約10萬元，經店家調閱監視器發現，一名年輕竊賊是躲在商場內，等店家打烊後才犯行，第二警分局表示，獲報後已展開調查，鎖定一名年輕的慣竊涉案，將依竊盜罪送辦。
第二警分局育才所在28日至29日，陸續接獲育才南街上某購物商場15間店家報案，指稱其攤位內現金、商品、手機及平板電腦等財物遭竊。
經查，案發地點位於北區育才南街上的購物商場內，依照監視器影像顯示，一名身穿白色短袖上衣、深色紋路短褲的男子，在28日凌晨1時許躲藏在商場內部，利用店家打烊、人員離開賣場後在內行竊。
店家初步統計，每店損失約數千元不等，總計約10萬餘元，另該商場1樓雖設有保全人員，但多數店家打烊後僅以布簾簡易遮蔽，未有堅實防盜設施，讓宵小有可乘之機，目前警方已鎖定一名年輕慣竊涉案，全力追緝，務必將其繩之以法，維護商圈治安。
第二警分局長鍾承志呼籲，店舖打烊務必上鎖、避免僅用布簾遮蔽、定期檢查監視系統功能正常、建立商圈聯防，守望相助強化安全，發現可疑人員請立即通報110報案系統，共同打擊犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言