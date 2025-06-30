快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

影／精神不濟？BMW男台74北屯段左搖右晃 釀3車撞6傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子昨晚6時許，駕駛BMW轎車行經台74線北屯段時，被後方駕駛拍到，不斷左右搖晃，先撞上內側車道的水泥護欄後，再追撞前車，釀成3車車禍，6名駕駛、乘客都被送醫，網友議論是否有毒駕、酒駕情事，警方未在車內查獲毒品，三名駕駛也無酒精濃度，詳細肇因待查。

經查，賴姓男子（29歲）在29日晚間6時許，駕駛BMW轎車沿台74線東向行駛，在北屯段東向22.9K處，先碰撞水泥護欄後，撞上前方吳姓男子（54歲）駕駛的車輛後，吳車再撞上前方由劉姓男子（23歲）駕駛的車輛，造成3車連環車禍。

此案造成駕駛、乘客等6人輕傷送醫，目前仍在醫院治療，警方對三名駕駛進行酒測，都無酒精濃度，車內也未查獲毒品等違禁品，是否因毒駕或其他原因肇事，警方將後續釐清。

第五警分局呼籲，駕駛人行車應保持安全距離，隨時注意前方車況，避免因注意力不集中或未保持安全距離而釀成事故，共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子29日晚間駕駛BMW轎車，行經台74線北屯段時，釀成連環車禍。記者陳宏睿／翻攝

酒精 車禍 毒駕 毒品 BMW

延伸閱讀

致敬經典BMW 3系列50週年 限時禮遇輕鬆入主傳奇座駕

高雄BMW駕駛疑不滿男騎士停路中待轉 按喇叭逼車慘了

斥資5億！台中北屯巨蛋特區任督二脈「這條路」打通了

BMW直六引擎經典不滅! 加拿大BMW限量推出540i xDrive Legacy Edition

相關新聞

林口宅配公司驚傳殺人案！女持刀猛刺男同事胸口 送醫仍不治

新北市林口區今天上午驚傳殺人事件。在宅配公司工作的36歲許姓女子，因與41歲陳姓男同事發生口角糾紛，許女竟持摺疊刀猛刺陳...

竹南女童爬上陽台女兒牆或坐或趴 危險行徑被PO網曝光

根據網路社群「社會事新聞影音」指出，苗栗縣竹南鎮昨（29日）發生一起女童獨坐或趴在二樓陽台女兒牆上的危險行徑，女童還不時...

高雄Lexus駕駛恍神 撞路邊速霸陸、賓士掃一排機車

潘姓男子昨晚10時許駕駛Lexus轎車行經高市博愛二路，疑因恍神未注意車前狀況，車偏移先掃倒一排路邊機車，再撞及路邊停放...

高雄橋頭某宮廟凌晨遭砸 警逮3人還有多嫌在逃

高雄市橋頭區仕豐路一間私人神壇，昨天凌晨1時許傳出槍響，警方到場後在現場拾獲2顆塑膠彈丸，研判為鎮暴槍或空氣槍所致，警方循線查獲1車3嫌到案，3人坦承砸廟，另有多名共犯在逃，尚在追緝中。

影／一中商圈15店被偷10萬 年輕竊賊躲賣場等打烊犯案

台中市一中商圈的賣場店家在28日至29日傳出竊案，有15間業者受害，損失約10萬元，經店家調閱監視器發現，一名年輕竊賊是...

惡妻淋潑熱水！人夫睡中痛醒裸露下體逃命 49%燙傷搶救3個月險死

夫妻鬧離婚再見不是朋友，甚至演變成加害者和受害人的關係。高雄1對夫妻雖然正申請離婚，但仍然同住，男方曾試圖趕走昔日伴侶…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。