影／精神不濟？BMW男台74北屯段左搖右晃 釀3車撞6傷

台中市賴姓男子昨晚6時許，駕駛BMW轎車行經台74線北屯段時，被後方駕駛拍到，不斷左右搖晃，先撞上內側車道的水泥護欄後，再追撞前車，釀成3車車禍，6名駕駛、乘客都被送醫，網友議論是否有毒駕、酒駕情事，警方未在車內查獲毒品，三名駕駛也無酒精濃度，詳細肇因待查。

經查，賴姓男子（29歲）在29日晚間6時許，駕駛BMW轎車沿台74線東向行駛，在北屯段東向22.9K處，先碰撞水泥護欄後，撞上前方吳姓男子（54歲）駕駛的車輛後，吳車再撞上前方由劉姓男子（23歲）駕駛的車輛，造成3車連環車禍。

此案造成駕駛、乘客等6人輕傷送醫，目前仍在醫院治療，警方對三名駕駛進行酒測，都無酒精濃度，車內也未查獲毒品等違禁品，是否因毒駕或其他原因肇事，警方將後續釐清。

第五警分局呼籲，駕駛人行車應保持安全距離，隨時注意前方車況，避免因注意力不集中或未保持安全距離而釀成事故，共同維護用路安全。

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