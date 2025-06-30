惡妻淋潑熱水！人夫睡中痛醒裸露下體逃命 49%燙傷搶救3個月險死

夫妻鬧離婚再見不是朋友，甚至演變成加害者和受害人的關係。高雄1對夫妻雖然正申請離婚，但仍然同住，男方曾試圖趕走昔日伴侶，令她心生不忿，竟趁男方睡覺時淋潑熱水，男在睡夢中痛極驚醒，脫褲裸露下體逃出求救，送院證實全身有49%三度燙傷，一度命危，留院搶救約3個月才走出鬼門關。

尤女趁蕭男睡覺時淋潑熱水，令蕭男全身有49%三度燙傷。 示意圖／ingimage

女事後挨告，案件經一審後判「重傷害」罪名成立，女被告被判入獄5年8個月，事後上訴卻遭高雄高分院駁回，維持原判。

協調離婚期間 家暴妻險被趕出家門

蕭姓男子和65歲尤姓鋼琴老師結婚後感情欠佳，到了2021年9月，尤女甚至向丈夫施以家暴，丈夫遂向法院申請保護令，獲批後與尤女協調離婚，其間蕭男嘗試將尤女趕出家門，令到女方深感不滿。

人夫睡夢中被淋熱水 脫褲裸露下體逃出

案發於2022年3月9日下午4時，蕭男與尤女在家中再次發生口角，其後蕭男於客廳沙發睡覺，尤女趁丈夫熟睡時淋潑熱水，蕭男痛極驚醒，立即脫下沾滿熱水的褲子，繼而裸露下體衝出家門，其間曾被尤女拉扯，幸最終成功逃脫，跑去附近里長辦公室求救。

傷者一度命危 搶救3個月終保住性命

里長見狀通知救護車和報警處理，蕭男送院證實全身有40至49%三度燙傷，皮膚功能受到永久傷害，甚至出現急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等，醫生全力搶救大約3個月，蕭男才撿回一命，雙方最終離婚收場。

女兇徒拒絕認罪

尤女由始至終拒絕認罪，甚至辯稱當時她正在切水果，聽到熱水瓶破裂倒下的聲音，才見到蕭男被熱水燙傷，至於監視器拍到他們在住家門口拉扯，尤女辯稱見到蕭男沒有穿褲，所以拉回對方。但檢察官根據蕭男口供，加上里長、警方報告等證據，沒有接納尤女口供，以「殺人未遂」罪名將她提告。案件在高雄地院審理。

案件經2次審理 被告判囚5年8個月

法官認為蕭男受害時，以半躺姿勢在沙發熟睡，燙傷範圍由上半身覆蓋至大腿及小腿，明顯遭人潑灑熱水，而且水量不少，尤女聲稱熱水瓶位置即使自然倒下，最多流到小腿，和客觀事實不符。

雖然被告沒有前科，但事後一直狡辯，考慮到被告沒有殺人意圖，改判「重傷害」罪名成立，判處5年8個月有期徒刑。女被告不服上訴，卻遭高雄高分院駁回，維持原判，全案仍可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

前女友已有新歡！家暴男求復合不果 毆打對方父親至腦出血被通緝

婚內強迫性交！妻遭夫1天3次性苛索家暴 11年生6孩 1原因終離婚

文章授權轉載自《香港01》