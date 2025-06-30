影／五峰激流泛舟翻船欲自救 38歲男遭水下暗流吸入溺斃
新竹縣消防局表示，事發地點位於上坪溪上游、鬼澤古道下方的急流區。當天上午8點20分，廖男與友人自清泉部落下水，預計沿溪而下至和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。廖男排在第6艘出發，行經急流區時翻船。他多次嘗試翻正獨木舟未果，因身穿救生衣，選擇與船分離試圖自救。不料被下游一處「大石間的水下開口」形成的暗流吸入。
目擊友人見狀，立刻撥打119報案，並嘗試使用拋繩袋營救，但廖男未能成功抓住繩索。眾人於水下暗流出口附近潛水搜尋，卻未發現蹤影。最終在事故點下游約200公尺處的淺灘找到廖男，當時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。
新竹縣消防局於上午92點50分接獲報案，立即派遣五峰分隊與花園小隊等3名警消及1名義消前往救援。根據報案者提供的GPS定位，搜救人員於11時37分找到廖男並接手CPR急救作業，但AED判定無建議電擊節律。
五峰分隊小隊長鄧宇君表示，事故現場地勢險峻，救援路徑需經過一條長約700公尺、垂直高差近200公尺的陡峭獵徑。第二大隊大隊長陳軍佑得知情況後，立即調派增援，共11名支援人力於下午1點50分抵達，合力架設繩索並進行患者搬運作業。儘管過程中降下大雨，救援人員仍全力以赴，最終於下午3點30分將廖男移至道路，交由警方及家屬處理後續事宜。
新竹縣消防局指出，上坪溪已被列為縣內「危險水域遊憩活動禁止區域」。民眾從事泛舟或輕艇等水上活動時，應選擇合法合格的水域，已確保自身安全，以避免悲劇重演。
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