高雄轎車轉彎未禮讓小黃 撞車騎上引擎蓋遭酸神仙技術

張姓男子昨晚9時許駕駛Volvo轎車行經高雄市中安路內側快車道西向東行駛左轉彎時，撞上直行由蔡姓男子駕駛的計程車，張男整輛車右側騎上小黃，將引擎蓋壓扁，導致蔡男及車上女乘客輕傷；民眾拍下畫面，驚嘆「霸王硬上弓」，駕駛有神仙技術。

前鎮警分局調查，張姓男子（39歲）昨晚9時許駕駛Volvo轎車行經高雄市中安路內側快車道西向東行駛左轉彎至中安路，適蔡姓男子（57歲）駕駛計程車車搭載蔡姓女乘客（38歲）沿中安路東向西內側快車道直行，蔡男見張男轉彎駛過來，來不及反應，兩車當場相撞。

撞擊當下，張男轎車整輛車右側騎上小黃的引擎蓋，將整片引擎蓋壓扁，事故發生後，導致蔡男和蔡女手腳擦挫傷，幸無大礙。