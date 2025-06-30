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高雄轎車轉彎未禮讓小黃 撞車騎上引擎蓋遭酸神仙技術

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子昨晚9時許駕駛Volvo轎車行經高雄市中安路內側快車道西向東行駛左轉彎時，撞上直行由蔡姓男子駕駛的計程車，張男整輛車右側騎上小黃，將引擎蓋壓扁，導致蔡男及車上女乘客輕傷；民眾拍下畫面，驚嘆「霸王硬上弓」，駕駛有神仙技術。

前鎮警分局調查，張姓男子（39歲）昨晚9時許駕駛Volvo轎車行經高雄市中安路內側快車道西向東行駛左轉彎至中安路，適蔡姓男子（57歲）駕駛計程車車搭載蔡姓女乘客（38歲）沿中安路東向西內側快車道直行，蔡男見張男轉彎駛過來，來不及反應，兩車當場相撞。

撞擊當下，張男轎車整輛車右側騎上小黃的引擎蓋，將整片引擎蓋壓扁，事故發生後，導致蔡男和蔡女手腳擦挫傷，幸無大礙。

警方趕抵現場處置，初步研判係張男轉彎車未禮讓直行的小黃先行肇禍；詳細肇責由交通大隊分析研判。

張姓男子昨晚9時許駕車在高雄市中安路內側快車道左轉彎，撞上直行蔡姓男子計程車，整輛車右側騎上小黃，將引擎蓋壓扁。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨晚9時許駕車在高雄市中安路內側快車道左轉彎，撞上直行蔡姓男子計程車，整輛車右側騎上小黃，將引擎蓋壓扁。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨晚9時許駕車在高雄市中安路內側快車道左轉彎，撞上直行蔡姓男子計程車，整輛車右側騎上小黃，將引擎蓋壓扁。記者石秀華／翻攝
張姓男子昨晚9時許駕車在高雄市中安路內側快車道左轉彎，撞上直行蔡姓男子計程車，整輛車右側騎上小黃，將引擎蓋壓扁。記者石秀華／翻攝

高雄市 車道 車禍 計程車

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