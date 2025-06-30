中市康橋溪畔釣魚搶位爆衝突 56歲男被少年一腳踹進溪裡

天氣熱，台中市中興大學旁的康橋公園吸引不少市民前往垂釣，但蕭姓男子和詹姓少年昨天下午2時50分時卻因為占位問題引起口角並爆發肢體衝突，詹姓少年還一腳把蕭姓男子踢下水。警方據報趕往，蕭、詹雖互不告訴，但仍依違反社會秩序維護法第87條移請裁罰。

據了解，有人錄下了衝突畫面貼上網路，畫面中可看到蕭男（56歲）拿著一支細棍作勢要打詹姓少年（17歲），但被詹一腳踢中，跌落溪水中。蕭男自水中爬起後，並未再回擊，而是狀若無事地走到旁邊和人說話，詹姓少年看蕭未再反擊，也走出幾步外，兩人未再進一步衝突。

員警據報趕到時，雙方已無鬥毆，但警員仍將雙方帶回釐清案情。蕭、詹均坦承有動手，但均不提出告訴，全案仍依社會秩序維護法第87條移請裁罰。