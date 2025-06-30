快訊

扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月

台股漲多拉回…加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

重罰收效！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元 新制今上路

聽新聞
0:00 / 0:00

中市康橋溪畔釣魚搶位爆衝突 56歲男被少年一腳踹進溪裡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

天氣熱，台中市中興大學旁的康橋公園吸引不少市民前往垂釣，但蕭姓男子和詹姓少年昨天下午2時50分時卻因為占位問題引起口角並爆發肢體衝突，詹姓少年還一腳把蕭姓男子踢下水。警方據報趕往，蕭、詹雖互不告訴，但仍依違反社會秩序維護法第87條移請裁罰。

據了解，有人錄下了衝突畫面貼上網路，畫面中可看到蕭男（56歲）拿著一支細棍作勢要打詹姓少年（17歲），但被詹一腳踢中，跌落溪水中。蕭男自水中爬起後，並未再回擊，而是狀若無事地走到旁邊和人說話，詹姓少年看蕭未再反擊，也走出幾步外，兩人未再進一步衝突。

員警據報趕到時，雙方已無鬥毆，但警員仍將雙方帶回釐清案情。蕭、詹均坦承有動手，但均不提出告訴，全案仍依社會秩序維護法第87條移請裁罰。

警方呼籲遇有衝突應保持理性溝通，避免肢體衝突，打贏打輸都要送法院，得不償失。

警方呼籲遇有衝突應保持理性溝通，避免肢體衝突，打贏打輸都要送法院，得不償失。圖／台中市霧峰警分局提供
警方呼籲遇有衝突應保持理性溝通，避免肢體衝突，打贏打輸都要送法院，得不償失。圖／台中市霧峰警分局提供

鬥毆 衝突 康橋 台中市

延伸閱讀

繁星錄取台大醫高中生科展作品遭撤獎 中市教育局說話了

賈永婕籲康橋車禍檢討制度 要求毒品檢測 刑事局：無須受害者提要求

不是建中最強？他秀出1國際學校升學榜單 網友看傻：起跑點就贏了

新北康橋高中適性揚才 開展每一種可能

相關新聞

影／五峰激流泛舟翻船欲自救 38歲男遭水下暗流吸入溺斃

7名熱愛激流泛舟的朋友於昨天相約至新竹縣五峰鄉進行泛舟活動，不料38歲廖姓男子在急流中翻舟，雖三度嘗試自救未果，最終因人...

影／宜蘭五結鄉碾米廠大火烈焰衝天 濃煙瀰漫搶救中

宜蘭五結鄉福和二路一間碾米廠今早8時許傳出火警，火勢迅速延燒，烈焰衝天，濃煙瀰漫，相當驚人，發生時剛好是上班時間，許多用路人從國5高速公路遠遠都可以看見大火黑煙，目前警消已到場佈線搶救，尚在滅火中。

高雄轎車轉彎未禮讓小黃 撞車騎上引擎蓋遭酸神仙技術

張姓男子昨晚9時許駕駛Volvo轎車行經高雄市中安路內側快車道西向東行駛左轉彎時，撞上直行由蔡姓男子駕駛的計程車，張男整...

中市康橋溪畔釣魚搶位爆衝突 56歲男被少年一腳踹進溪裡

天氣熱，台中市中興大學旁的康橋公園吸引不少市民前往垂釣，但蕭姓男子和詹姓少年昨天下午2時50分時卻因為占位問題引起口角並...

國道統聯客運與4輛轎車碰撞 統聯駕駛受傷送醫

國道一號台中大雅段北上車道今天上午發生車禍，5車碰撞，統聯客運駕駛受傷送醫，事故現場已排除恢復交通，國道警方調查肇事原因...

老翁與妻吵架後騎車外出深夜迷路 豐原警助返家他淚謝

台中市一名老翁日前與妻子口角後騎機車外出散心，途中迷路，從潭子區騎至豐原地區，半夜無助停在馬路中央，豐原警分局員警巡邏經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。