老翁與妻吵架後騎車外出深夜迷路 豐原警助返家他淚謝
台中市一名老翁日前與妻子口角後騎機車外出散心，途中迷路，從潭子區騎至豐原地區，半夜無助停在馬路中央，豐原警分局員警巡邏經過發現異狀，主動上前關懷，協助老翁平安返家，他返家時感動落淚，連聲向警方說謝謝。
豐原警分局合作派出所員警張存馥、李嘉祥本月25日凌晨0時34分巡邏，行經豐原區豐原大道一段與合作街37巷口時，發現一輛機車停在馬路中間，騎士神情焦急，不斷左右張望，上前盤查。
警方發現騎士是77歲老翁，他表明「我找不到回家的路」，員警先將人車移至路邊安全處。經了解，他當晚與妻口角後騎車出門，途中迷失方向，忘記自家位置，在外徘徊多時後才會無助地停在原地。
警方發現老翁疑似有輕微失智，無法清楚表達住址與身分，協助查驗證件，確認其戶籍地址為潭子區，護送其返回住處。返家途中，老翁一度與警車脫隊，險些再次走失，在警方引導下，最終平安返抵住處，老翁見到熟悉的家門後情緒激動，熱淚盈眶，頻頻向警方鞠躬道謝。
豐原分局今年1至5月共尋獲81名失蹤人口，其中失智症患者共11名；豐原分局長林大為建議，家中若有易走失家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分。
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