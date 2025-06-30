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重罰收效！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元 新制今上路

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新制今上路！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導

新北市交通事件裁決處統計，道路交通管理處罰條例2023年6月30日修法加重處罰後，去年下半年不停讓行人違規件數計1萬0523件，較前一年同期減少2938件，下降約22%，願意停讓行人的駕駛愈來愈多，交通更有禮了。

為警惕汽車駕駛人遵守停讓行人的規定，以減少行人事故發生，交通部公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，調高駕駛未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額，致人輕傷罰鍰金額由7200元提高至1萬8000元；致人重傷或死亡將一律以最高罰鍰3萬6000元，新制今天起正式施行。

新北裁決處處長李忠台表示，駕駛汽車行近行人穿越道應停讓行人，以確保行人通行的安全，「行人優先」不僅是交通規則，也是每位駕駛人應有的基本觀念。行人穿越馬路也應遵守交通規則，並且留意突發狀況不要低頭滑手機，駕駛人與行人都應該相互尊重，建立正確的用路觀念，共創更安全、和諧的交通環境。

交通部公告修正違反道路交通管理相關規定，今天起駕駛未停讓行人導致行人傷亡，裁罰3.6萬元。記者王慧瑛／攝影
交通部公告修正違反道路交通管理相關規定，今天起駕駛未停讓行人導致行人傷亡，裁罰3.6萬元。記者王慧瑛／攝影

行人 死亡 修法 交通部

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