新制今上路！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元

新北市交通事件裁決處統計，道路交通管理處罰條例2023年6月30日修法加重處罰後，去年下半年不停讓行人違規件數計1萬0523件，較前一年同期減少2938件，下降約22%，願意停讓行人的駕駛愈來愈多，交通更有禮了。

為警惕汽車駕駛人遵守停讓行人的規定，以減少行人事故發生，交通部公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，調高駕駛未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額，致人輕傷罰鍰金額由7200元提高至1萬8000元；致人重傷或死亡將一律以最高罰鍰3萬6000元，新制今天起正式施行。