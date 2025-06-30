屏東上半年闖紅燈5死比去年同期增2人 明起闖紅燈取締

屏東縣警局統計，7成交通事故發生在路口，今年上半年闖紅燈事故發生241件，造成5死、363人受傷，和去年同期比較，雖然事故減少101件，但死亡人數卻增2人，交通隊表示，7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。

交通隊表示，駕駛人接近路口時，若遇號誌轉黃燈，應立即減速煞車，避免加速闖越紅燈，減少對其他用路人危害。因此，此次專案除安排員警定點攔查外，也同步運用路口科技執法設施，加強對闖紅燈行為的即時蒐證與取締。

交通隊指出，屏東縣約七成交通事故發生在路口，該類型違規行為危險性極高。今2025年上半年闖紅燈事故計241件，造成5人死亡、363人受傷；雖相較2024年同期事故件數減少101件，但死亡人數卻增2人，凸顯闖紅燈帶來後果是重大、甚至致命。

警方指出，科技執法與現場勤務雙軌併行，提升執法效率與嚇阻效果，並非單純處罰，希望駕駛人能自律，養成遵守交通規則，營造安全的行車環境。