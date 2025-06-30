快訊

扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月

台股漲多拉回…加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

重罰收效！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元 新制今上路

屏東上半年闖紅燈5死比去年同期增2人 明起闖紅燈取締

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局統計，7成交通事故發生在路口，今年上半年闖紅燈事故發生241件，造成5死、363人受傷，和去年同期比較，雖然事故減少101件，但死亡人數卻增2人，交通隊表示，7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。

交通隊表示，駕駛人接近路口時，若遇號誌轉黃燈，應立即減速煞車，避免加速闖越紅燈，減少對其他用路人危害。因此，此次專案除安排員警定點攔查外，也同步運用路口科技執法設施，加強對闖紅燈行為的即時蒐證與取締。

交通隊指出，屏東縣約七成交通事故發生在路口，該類型違規行為危險性極高。今2025年上半年闖紅燈事故計241件，造成5人死亡、363人受傷；雖相較2024年同期事故件數減少101件，但死亡人數卻增2人，凸顯闖紅燈帶來後果是重大、甚至致命。

警方指出，科技執法與現場勤務雙軌併行，提升執法效率與嚇阻效果，並非單純處罰，希望駕駛人能自律，養成遵守交通規則，營造安全的行車環境。

警察局長戴台㨗呼籲，闖紅燈不僅違法，更可能釀成難以挽回悲劇。警察局推動專案取締與科技輔助執法，並非為求開罰，希望每位用路人能珍惜自己與他人的生命，共同守法，才能真正守住每一個路口的平安。

屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供
屏東縣警局7月1日起啟動闖紅燈違規取締專案，針對全縣高風險路口加強執法，結合科技設備提升違規攔查效能。圖／警方提供

闖紅燈 警察 屏東縣 交通事故

延伸閱讀

影／帝王條款也保不了你！宜蘭家長違停 小孩下車闖紅燈差1秒險被撞

自行車闖紅燈案例多 今年已死傷逾百人

影／高雄老翁騎鐵馬無視紅燈...下秒突消失 遭大重機騎士撞死

新北行人地獄1死 粉專嘆：就算穿亮色衣服 悲劇仍發生

相關新聞

影／五峰激流泛舟翻船欲自救 38歲男遭水下暗流吸入溺斃

7名熱愛激流泛舟的朋友於昨天相約至新竹縣五峰鄉進行泛舟活動，不料38歲廖姓男子在急流中翻舟，雖三度嘗試自救未果，最終因人...

影／宜蘭五結鄉碾米廠大火烈焰衝天 濃煙瀰漫搶救中

宜蘭五結鄉福和二路一間碾米廠今早8時許傳出火警，火勢迅速延燒，烈焰衝天，濃煙瀰漫，相當驚人，發生時剛好是上班時間，許多用路人從國5高速公路遠遠都可以看見大火黑煙，目前警消已到場佈線搶救，尚在滅火中。

高雄轎車轉彎未禮讓小黃 撞車騎上引擎蓋遭酸神仙技術

張姓男子昨晚9時許駕駛Volvo轎車行經高雄市中安路內側快車道西向東行駛左轉彎時，撞上直行由蔡姓男子駕駛的計程車，張男整...

中市康橋溪畔釣魚搶位爆衝突 56歲男被少年一腳踹進溪裡

天氣熱，台中市中興大學旁的康橋公園吸引不少市民前往垂釣，但蕭姓男子和詹姓少年昨天下午2時50分時卻因為占位問題引起口角並...

國道統聯客運與4輛轎車碰撞 統聯駕駛受傷送醫

國道一號台中大雅段北上車道今天上午發生車禍，5車碰撞，統聯客運駕駛受傷送醫，事故現場已排除恢復交通，國道警方調查肇事原因...

老翁與妻吵架後騎車外出深夜迷路 豐原警助返家他淚謝

台中市一名老翁日前與妻子口角後騎機車外出散心，途中迷路，從潭子區騎至豐原地區，半夜無助停在馬路中央，豐原警分局員警巡邏經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。