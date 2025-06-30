興櫃德揚科技台南廠火警燃燒氰化物作業區 今晨撲滅

由兆豐證券輔導的德揚（7846）科技本月26日剛以每股參考價26元登錄興櫃，德揚位於安南區的台南廠昨晚5時許發生火警，因現場有王水、硝酸、氰化物等，消防局擴大封鎖範圍至300公尺，派遣配備熱顯像儀器的空拍機偵測火場，今天凌晨1時許撲滅火勢。

台南市消防局昨天傍晚5時39分接獲報案，安南區工明南一街德揚科技公司4樓鐵皮結構廠房，3樓處冒出濃煙；消防派遣安南等分隊，共計出動27車55人，5時43分抵達，5時56分破門進入，發現3、4、5樓有大量濃煙竄出，部屬2水線灌救。

消防局指出，6時15分，現場關係人表示起火點後方，有王水、硝酸、氰化物等，消防人員先撤出，通報需要兩台雲梯車到火場正面，並加派灣裡補給氣瓶；6時34分通知毒災應變隊及獲報台電已斷電，升梯觀察火場，經調查確認是無人的廠房，昨天未營業。

今晚7時7分，德揚科技1樓後方有明火，消防局佈線出水搶救中，現場擴大封鎖範圍300公尺、工明五路與台江大道交界；7時23分消防派遣南門與南科消防機器人前往，空拍機也已到達，由於現場有高腐蝕性、高毒性與化學反應性極強的物質，7時31分毒災應變隊到達。

7時47分，環境部專技小組趕往現場，建議人員勿貿然進入，由專技小組準備偵檢作業；7時52分，消防確認1樓明火為3樓王水引燃，1樓火勢撲滅， 3樓囤積王水及危物等物質，8時11分，南科架設除汙站，環境部技術人員進行偵測。

因無法從建築物外側瞭解熱源分布，消防局派遣配備熱顯像儀器的空拍機偵測現場，影像顯示建築物第一面、第四面熱源集中，因此於9時36分於第一面、第四面升梯出水，晚間10時2分火勢控制，持續灌水降溫後，今天凌晨1時14分撲滅火勢。

消防局指出，現場存放化學物具有強酸及強腐蝕性，高危險性及大量濃煙，消防人員先行撤出，經環境技術專技人偵測後，再行消防搶救作為，危害數值監測於下風處，經查無異狀，大多是一氧化碳產物，無其他物質；奇美泡沫消防車1車、空拍機2台，消防機器人2台均到場救援。

昨晚經向廠房第一、四面牆壁升梯出水，並架設除汙帳，滅火後，確認燃燒3樓氰化物作業區，燃燒面積100公尺；現場消防設備未啟動，轄區分隊將施以防火宣導，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。