聽新聞
0:00 / 0:00

精神狀況不穩一度拒捕 彰化42歲女涉弒母收押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

疑似弒母的周女21日晚間被警方在台中逢甲商圈附近找到時，神情恍惚。圖／讀者提供
疑似弒母的周女21日晚間被警方在台中逢甲商圈附近找到時，神情恍惚。圖／讀者提供

彰化縣一名四十二歲女子疑在爭吵後持水果刀攻擊六十六歲母親，母親傷重不治；女子行凶後離家，被員警找到時精神狀況不穩，企圖拒捕，警詢後被依殺人罪嫌移送，檢方聲押獲准。

據了解，行凶女子曾因身心問題看診，一年前從台中返回老家和母親同住。警方調查，鄰居本月廿、廿一日下午聽到該母女爭吵。女子姊姊廿一日晚間八時許返家探視，見母親躺在一、二樓間樓梯，脖子有刀傷，身體多處瘀青，打一一九求救，但消防人員趕到確定已明顯死亡，交警方處理。

員警到場見客廳凌亂，掃帚斷裂，查出和死者同住的女兒廿一日下午三時許離家，打電話聯繫告知「妳媽媽死了」，她回「怎麼死的？」隨後就斷聯。

警方根據手機位置，當時近十一時在台中逢甲商圈找到人，她拒不配合，被警方從車上拉出制伏。女子當時精神狀況不穩，被捕後自稱法官助理，又指警方違法，沒多久又痛哭，對案情始終未交代清楚。

死者經相驗，脖子、雙手至少十處刀傷，頭部有撞傷；警方在二樓凶嫌房中找到水果刀，致命傷是頭部撞擊致死還是刀傷導致，待檢方和法醫釐清。

據了解，凶嫌在家排行老三，原在台中工作，曾在身心科就診，一年前從台中搬回彰化芳苑和母親同住；平時和兄姊疏離，家人難溝通，都盡量包容她。

廿日下午四時許，有鄰居看到她拿著棉被在家門外罵髒話，案發前幾天也曾聽到她在咆哮，還曾問親友「你有吸毒嗎？」街坊鄰居對她精神狀況懷疑吸毒導致，但檢警未發現她有吸毒前科，家人也沒有通報家暴紀錄。

家暴 吸毒

延伸閱讀

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

船買貴討不回差價！漁獲盤商怒轟水產行員工3槍 殺人未遂重罪收押

金門議員許玉昭涉貪500萬交保 須配戴電子腳環

影／通緝犯要關6年 台中街頭昨拒捕衝撞44車！在雲林落網

相關新聞

高雄廟會發便當爆流血衝突 2男遭捅肚刺胸、1男頭破血流

高市大寮區華中南路今晚舉辦廟會活動，發便當時爆發宮廟兩派人馬肢體衝突，有人刀棍齊出，造成簡姓男子左胸被砍傷，康姓男子遭人...

精神狀況不穩一度拒捕 彰化42歲女涉弒母收押

彰化縣一名四十二歲女子疑在爭吵後持水果刀攻擊六十六歲母親，母親傷重不治；女子行凶後離家，被員警找到時精神狀況不穩，企圖拒...

興櫃公司德揚科技台南廠火警延燒 現場有毒物擴大封鎖

由兆豐證券輔導的德揚（7846）科技本月26日以每股參考價26元登錄興櫃，不過，德揚位於安南區的台南廠今天傍晚5時許發生...

興櫃德揚科技台南廠火警有毒物 出動熱顯像空拍機偵測火場

由兆豐證券輔導的德揚（7846）科技本月26日剛以每股參考價26元登錄興櫃，德揚位於安南區的台南廠今天傍晚5時許發生火警...

南投老翁偷香蕉…一口氣暴吃16根遭逮 恐是1疾病釀禍

南投一名80歲老翁到水果攤拿了一串香蕉就要離開，店家阻攔要求付錢，老翁稱沒錢卻當場開吃，一口氣將16根香蕉全吃光，香蕉皮...

台南安南區科技公司火警竄濃煙 現場有王水、硝酸、氰化物

台南市消防局今天傍晚5時39分接獲報案，安南區工明南一路一間科技公司4樓鐵皮結構廠房，3樓處冒出濃煙；消防派遣安南等分隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。