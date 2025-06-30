精神狀況不穩一度拒捕 彰化42歲女涉弒母收押

疑似弒母的周女21日晚間被警方在台中逢甲商圈附近找到時，神情恍惚。圖／讀者提供

彰化縣一名四十二歲女子疑在爭吵後持水果刀攻擊六十六歲母親，母親傷重不治；女子行凶後離家，被員警找到時精神狀況不穩，企圖拒捕，警詢後被依殺人罪嫌移送，檢方聲押獲准。

據了解，行凶女子曾因身心問題看診，一年前從台中返回老家和母親同住。警方調查，鄰居本月廿、廿一日下午聽到該母女爭吵。女子姊姊廿一日晚間八時許返家探視，見母親躺在一、二樓間樓梯，脖子有刀傷，身體多處瘀青，打一一九求救，但消防人員趕到確定已明顯死亡，交警方處理。

員警到場見客廳凌亂，掃帚斷裂，查出和死者同住的女兒廿一日下午三時許離家，打電話聯繫告知「妳媽媽死了」，她回「怎麼死的？」隨後就斷聯。

警方根據手機位置，當時近十一時在台中逢甲商圈找到人，她拒不配合，被警方從車上拉出制伏。女子當時精神狀況不穩，被捕後自稱法官助理，又指警方違法，沒多久又痛哭，對案情始終未交代清楚。

死者經相驗，脖子、雙手至少十處刀傷，頭部有撞傷；警方在二樓凶嫌房中找到水果刀，致命傷是頭部撞擊致死還是刀傷導致，待檢方和法醫釐清。

據了解，凶嫌在家排行老三，原在台中工作，曾在身心科就診，一年前從台中搬回彰化芳苑和母親同住；平時和兄姊疏離，家人難溝通，都盡量包容她。

廿日下午四時許，有鄰居看到她拿著棉被在家門外罵髒話，案發前幾天也曾聽到她在咆哮，還曾問親友「你有吸毒嗎？」街坊鄰居對她精神狀況懷疑吸毒導致，但檢警未發現她有吸毒前科，家人也沒有通報家暴紀錄。