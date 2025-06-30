北市青少年淪車手 4年增1.3倍

暑假期間，各地警察局加強執行「暑期保護青少年-青春專案」，將犯罪組織教唆、利用或招募少年從事詐欺等不法行為列入查緝重點。圖／警方提供 台北市12歲以上未滿24歲青少年詐欺嫌疑人，去年突破2千人，相較4年前大增341人，成長近兩成。其中，擔任車手最多，4年增1.3倍，其次為人頭帳戶。民代憂青少年成另類受害者，應強化防範青少年加入詐團。

警政署打詐儀表板顯示，今年單日一天就受理5、600件詐騙案，財損金額高達數億元，詐騙前三名依序為假投資、網路購物詐騙，及假買家騙賣家詐騙，北市詐騙居全台第5，總財損居第2。

北市警局統計，台北市2020年查獲12歲以上未滿24歲青少年詐欺罪嫌疑人1742人次，儘管2021年降至1646人次，但是2022年又增加至1657人次、2023年1839人次，去年更高達2083人次。值得注意的是，擔任車手人次從2020年476人次，去年增加到1102人次，增加1.3倍之多。

北市議員吳世正說，警察局少年隊近3年的少年詐欺犯罪防制宣導，2023年辦理的青春進行式系列活動，觸及人次為80人，經費8萬930元，平均觸及1人成本1012元；反觀同年度PaGamO識詐任務及電競賽，觸及人次16萬人，經費100萬元，平均觸及1人成本只要6.25元，雖面對面的大型活動可以增加互動與宣導深度，但效益明顯不如數位科技導向活動，應要能投青少年所好。

吳也認為，青少年犯罪原因不外乎經濟壓力、同儕影響，還有網路環境帶來的風險，加上法律知識不足及家庭和社會支持缺失等，應針對青少年常接觸的IG、Threads和抖音等，需要警方與平台業者合作即時下架有疑慮貼文、網站或加強查緝。

對於青少年詐騙犯罪防治，警察局少年隊說，今年度警察局與教育局合作，入校宣導場次增至350場；另針對重點學校於寒暑假前、加強辦理相關宣導活動，並結合局處、民間資源及學校服務性社團，辦理識詐人員培訓等，擴大識詐宣導量能。

另外，今年度也邀集專家學者開座談會，檢視精進宣導作為，透過遊戲、情境式及貼近少年興趣等方式，辦理「我獨自破局：拒毒識詐BOSS級防衛戰」電競賽、寶可夢卡牌競賽等。暑假期間，也會加強執行「暑期青春專案」，將犯罪組織教唆、利用或招募少年從事詐欺等不法行為，列入查緝的重點。