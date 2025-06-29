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高雄廟會發便當爆流血衝突 2男遭捅肚刺胸、1男頭破血流
高市大寮區華中南路今晚舉辦廟會活動，發便當時爆發宮廟兩派人馬肢體衝突，有人刀棍齊出，造成簡姓男子左胸被砍傷，康姓男子遭人捅腹，陳姓男子頭部被打得頭破血流，3傷者被同夥送醫，警方趕抵追查帶回李姓等3名動手的男子，漏夜釐清案情。
林園警分局指出，大寮區華中南路辦廟會活動，今晚7時25分許發生鬥毆情事，警方獲報到場，發現打架者已鳥獸散，但有人受傷送醫，現場有公廟人指，兩派人馬疑因發便當起爭執後動手。
後警方前往醫院查問，查出受傷的37歲簡姓男子右肩和右胸遭人持刀砍傷，32歲的康姓男子則左腹部有刀傷，兩人分別被人持刀砍傷，左胸，左側手臂，另36歲的陳姓男子頭部則被棍棒打得頭破血流，所幸3人均意識清楚，無生命危險，陳男包紮後先行出院。
警方在廟會查訪，查出動手傷人的是李姓、呂姓和陳姓男子，將3人漏夜帶回昭明派出所釐清傷人動機。
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