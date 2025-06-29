興櫃公司德揚科技台南廠火警延燒 現場有毒物擴大封鎖

由兆豐證券輔導的德揚（7846）科技本月26日以每股參考價26元登錄興櫃，不過，德揚位於安南區的台南廠今天傍晚5時許發生火警，現場還有王水、硝酸、氰化物，消防局擴大封鎖範圍至300公尺，派遣無人機以及毒災應變隊，持續救援中。

台南市消防局今天傍晚5時39分接獲報案，安南區工明南一路德揚科技公司4樓鐵皮結構廠房，3樓處冒出濃煙；消防派遣安南等分隊，共計出動27車55人，5時43分抵達，5時56分破門進入，發現3、4、5樓有大量濃煙竄出，部屬2水線灌救。

消防局指出，6時15分，現場關係人表示起火點後方，有王水、硝酸、氰化物，消防人員先撤出，通報需要兩台雲梯車到火場正面，並加派灣裡補給氣瓶；6時34分通知毒災應變隊及獲報台電已斷電，升梯觀察火場，現場確認是無人的廠房。

今晚7時7分，德揚科技1樓後方有明火，消防局佈線出水搶救中，現場擴大封鎖範圍300公尺、工明五路與台江大道交界；7時23分消防派遣南門與南科消防機器人前往，無人機也已到達，由於現場有高腐蝕性、高毒性與化學反應性極強的物質，7時31分毒災應變隊到達。

7時47分，環境部專技小組趕往現場，建議人員勿貿然進入，目前初步由專技小組準備偵檢作業；7時52分，消防確認1樓明火為3樓王水引燃，目前1樓已熄滅， 3樓囤積王水及危物等物質，3樓目前尚未控制。

德揚科技主要從事半導體及光電面板產業製程設備精密洗淨，特殊表面處理及貴金屬剝除與回收服務，並提供製程機台零件加工及客製化修改等解決方案，協助客戶延長設備零件壽命並維持製程良率；公司去年度營收6.26億元，今年截至5月止累計營收3億元，本月26日登錄興櫃。