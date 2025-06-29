南投老翁偷香蕉…一口氣暴吃16根遭逮 恐是1疾病釀禍

南投一名80歲老翁到水果攤拿了一串香蕉就要離開，店家阻攔要求付錢，老翁稱沒錢卻當場開吃，一口氣將16根香蕉全吃光，香蕉皮成了證物，被依竊盜現行犯送辦，遭法院判拘役6日。衛生局則提醒，老翁有可能罹患失智症，應及早檢查。

判決書指出，該名老翁今年4月到草屯某家水果攤拿了一串共16根香蕉就要離開，店家發現後上前攔阻要求付錢，不料老翁推託沒錢，說了肚子餓就當場開吃，一口氣把16根香蕉全吃光，警方到場時，只剩香蕉皮，被以竊盜現行犯逮捕。

經檢警了解目擊店家證詞，調閱監視器錄影畫面、香蕉果皮現場相關影像，且老翁對犯行坦承不諱，檢方聲請簡易判決；南投地院法官審酌全案情節，考量他年事已高，依刑法第18條第3項減輕其刑，判拘役6日，得易科罰金6000元。

老翁觸犯竊盜明確，但他一口氣吃光16根香蕉有些異常，南投縣衛生局提醒，失智症發病初期僅有輕微記憶力減退或行為變化，易被誤認是一般老化，但若發現已出現記憶混亂、個性改變或貪食、迷路等異常行為障礙，應及早就醫檢查。

而南投縣於南投市、埔里、竹山、水里、信義等地的衛生所設立精神醫療巡迴門診，有需要的民眾能夠就近就醫，及早獲得診斷與治療。若有任何疑問，可洽詢南投縣社區心理衛生中心南投區 049-2202662、竹山區 049-2631925。