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遮斷桿降警車遭質疑闖平交道 礁溪分局：未違規

中央社／ 宜蘭29日電

宜蘭一輛警車昨天晚間行經平交道旁小巷路口時停下，約2秒後遮斷桿降下，保全上前拉起遮斷桿讓警車倒車，網友把畫面上傳並詢問警車是否闖平交道。礁溪警分局表示，沒有違規。

據了解，畫面地點在宜蘭縣頭城鎮吉祥路附近，除穿越平交道的主線吉祥路設有遮斷桿外，平交道旁的小巷雖未穿越平交道但進入主線吉祥路的路口也設有遮斷桿。

礁溪警分局一輛警車昨天晚間7時許從小巷要右轉進入主線吉祥路口時停下，約2秒後遮斷桿降下，保全見狀上前拉起遮斷桿讓警車倒車，網友將畫面上傳臉書（Facebook）社團「宜蘭知識＋」，並詢問「這樣算闖越平交道嗎」。

對此，礁溪警分局今天表示，警員執行公務期間，駕駛巡邏車行至平交道路口時停車，等待主線車流通過，當時平交道閃光號誌尚未亮起，遮斷桿也未降下。

警分局說明，當閃光號誌亮起時，車頭已明顯超過停止線，約2秒後遮斷桿降下，警員考量當下若持續前進恐會造成事故，在保全協助下離開平交道範圍，無違規情事，礁溪警分局將持續教育所屬人員應恪守交通規則。

警車 宜蘭 保全

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