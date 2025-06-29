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不想浪費資源…老婦人和女兒在龍劍稜待一夜才求救 直升機送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

1名老婦人和女兒昨天到新北瑞芳劍龍稜登山，老婦人跌倒時，胸口因撞擊疼痛。母女不想浪費醫療資源，決定在山區休息一夜再下山，但今天發現難以行走求助。消防員檢傷研判疑肋骨骨折，通報內政部空勤直升機到場吊掛，將她載往松山機場後送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心案件今天上午9時許，接獲50多歲的女兒報案，指她年逾80歲的老婦人在劍龍陵跌倒受傷，需要救援。

消防局出動第6大隊、汐止中隊和九份、瑞芳、汐止、萬里、瑞亭、秀峰分隊，共12車36人前往現場，上午11時33分找到傷者，意識清楚，並才知道她們已在山上待了一夜。

老婦人的女兒說，母女一起去劍龍稜登山，媽媽不慎跌倒後，胸口撞到硬物，無法再行走。她們不想浪費消防資源，所以沒有馬上求助，心想在山上待一晚，等媽媽狀況好一點再自行下山。如是今早發現媽媽仍覺得胸口疼痛，無法走路，才打119報案，尋求救援。

消防人員檢視老婦人的傷勢，研判肋骨可能有骨裂或骨折情形，才會無法行走，並通報內政邙空勤總隊申請直升機到場救援。直升機在今天下午2時41分將老婦人吊掛上直升機，25分鐘後載到松山機場，再由北市救護車送往三總松山分院治療後脫險。

八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝
八旬老婦人在新北市瑞芳劍龍稜登山時跌倒，疑肋骨骨折無法行走，消防員通報空勤直升機到場吊掛，載往松山機場後送醫。記者邱瑞杰／翻攝

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