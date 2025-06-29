桃園市多處今(29)日清晨傳出濃厚瓦斯氣味，引發民眾恐慌，市議員詹江村表示，短時間內已有7處通報外洩，質疑桃園瓦斯管線存在嚴重安全隱憂，將要求經發局嚴審。對此，欣桃天然氣公司則說明，異味源於夜間復氣工程時的加嗅作業，因液體虹吸效應導致管線內嗅劑濃度暫時升高，並非實際外洩。經消防單位到各現場確認，皆無實際瓦斯洩漏情形，氣味屬正常現象，後續將隨氣體消耗逐漸淡化，請民眾無須恐慌。

桃園市多處今日清晨傳出濃厚瓦斯氣味，引發民眾恐慌。示意圖：截自freepik

詹江村今日於臉書發文表示，有民眾通報桃園多地同時之間飄散濃厚瓦斯味，範圍廣泛、地點分散，119共接獲7個地方外洩，他立即向消防單位及欣桃天然氣聯繫，公司指出今日做漏氣測試，有加重臭味藥劑，所以味道會比較濃。消防局也回應，目前測試尚屬安全，外洩的濃度還未達爆炸值。但詹江村質疑，有這麼多處的外洩，表示桃園管線存在非常嚴重的危機，如果不及時處理，難保憾事發生，他會要求經發局嚴審。

針對桃園區多處民眾反映瓦斯氣味情形，欣桃總經理說明，公司於今日清晨接獲通報，桃園區中平路、愛二街、中山路等多處地點有民眾反映聞到瓦斯氣味。該異味情形是因昨晚夜間配合工程，於作業期間需配合停氣施工，工程結束後於復氣作業期間，因加嗅作業過程出現液體虹吸效應，以致管線中嗅劑濃度暫時性提高，已立即恢復正常供應，現在造成住戶聞到瓦斯嗅劑氣味明顯增加。

欣桃總經理進一步說明，經公司現場查驗及消防單位協助確認，所有地點皆無實際瓦斯洩漏情形，氣味來源為天然氣中添加之嗅劑，屬正常安全設計，僅因使用初期爐具尚未點燃導致嗅劑氣味未經燃燒而擴散，請民眾無須恐慌。此現象為暫時性，於後續日常使用天然氣過程中，隨燃氣管線內部氣體流動與消耗，嗅劑濃度將自然回復正常，氣味亦將逐漸淡化。為避免誤會造成民眾不安，公司將加強用戶端事前告知及施工後之使用提醒，並持續與消防及市府等相關單位保持聯繫，共同維護公共安全與社區安寧。如用戶仍有疑慮，歡迎撥打客服專線03-336-8380專線洽詢，將即時派員協助檢測，維護市民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園多處清晨飄瓦斯味！欣桃天然氣公司揭真相：正常現象無須恐慌