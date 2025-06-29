台中大甲民宅空地廢棄物火警 一男一女受傷送醫
台中市大甲區水源路一處民宅空地今天下午發生廢棄物火警， 一男一女受傷送醫，男子全身18%三度燒燙傷，傷勢較嚴重，起火原因由消防局火調單位調查中。
台中市消防局今天下午3時44分獲報，大甲區水源路一處民宅後側空地廢棄物火警，派遣第五大隊、轄區大甲分隊等共計5個單位，出動各式消防車15輛、消防人員26名，現場由組員陳宥吉擔任指揮官。
據報民宅後側空地廢棄物起火燃燒，消防隊員到場搶救，下午3時53分控制即撲滅，共有2名民眾送醫；69歲男子全身3度18%燒燙傷、意識不清，送大甲光田醫院救治；94歲婦人無外傷、意識清楚，預防性送往大甲光田醫院檢查。
現場燃燒雜物及廢棄物，燃燒面積約5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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