影／北市赤峰街2服飾店接連遭竊 監視器揪40歲女邊逛邊偷

台北市警方近日接連獲報大同區赤峰街2家服飾店商品遭竊，循線查出蘇姓女子邊逛街邊行竊，蘇女經通知到案坦承犯行，歸還衣服、包包等贓物，警詢後依竊盜罪嫌將其函送士林地檢署偵辦。

警方調查，大同分局警方6月27日上午獲報，赤峰街上2家服飾店接連遭竊，1家店有2件衣服被偷，財損約1000餘元，另家店則有1只包包失竊，財損約2000餘元；員警調閱監視器畫面追查，鎖定40歲蘇女6月26日下午4時許在2店閒逛時，以隨身紙袋掩護行竊。

警方6月27日下午循線通知蘇女到案說明，她配合調查，坦承行竊，主動歸還2件衣服及1只包包，警詢後依竊盜罪嫌將蘇女函送士林地檢署偵辦。