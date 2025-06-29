獨登基隆山偏離步道…男被蜂螫傷求救 消防局2次定位找到人

1名男子今天到新北市瑞芳攀登基隆山時，雙手跟額頭被蜂螫傷後，覺得頭昏腦脹，請求救援。消防人員上山找人，發現他已偏離步道，協助他下山後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10時30分，接到30多年男子打來的求助電話，指他獨自到基隆山登山，途中遇到蜂隻攻擊，雙手跟額頭都被螫傷，因為事出突然，沒看清楚被什麼蜂種螫傷，身體感到疼痛，但意識清醒，呼吸也正常。

消防局依據求助男子發送的手機定位資訊，派遣雙溪、萬里分隊共3車6人前往現場。3人組隊上山救援，因為男子已距離登山步道有點距離，經過兩次定位，中午12時48分才找到他，並協助帶領下山，送往基隆長庚醫院治療。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，現在是蜂類活動頻繁季節，民眾登山時，應穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，因蜂群有領域性。若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。若不慎遭蜂螫者應盡速就醫並遵從醫囑治療，千萬別因當下無不適，就輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應風險。