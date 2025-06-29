快訊

日本鹿兒島縣淺層地震！規模5.1、深度震源30公里 44分鐘後又震

光電剃頭後...高市府發表AI森林健檢遭酸爆 小編狂刪留言「只剩這則」

許老三暴風抽高力挺仙氣姊姊Lily 曝媽媽小S真實現況

聽新聞
0:00 / 0:00

獨登基隆山偏離步道…男被蜂螫傷求救 消防局2次定位找到人

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

1名男子今天到新北市瑞芳攀登基隆山時，雙手跟額頭被蜂螫傷後，覺得頭昏腦脹，請求救援。消防人員上山找人，發現他已偏離步道，協助他下山後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10時30分，接到30多年男子打來的求助電話，指他獨自到基隆山登山，途中遇到蜂隻攻擊，雙手跟額頭都被螫傷，因為事出突然，沒看清楚被什麼蜂種螫傷，身體感到疼痛，但意識清醒，呼吸也正常。

消防局依據求助男子發送的手機定位資訊，派遣雙溪、萬里分隊共3車6人前往現場。3人組隊上山救援，因為男子已距離登山步道有點距離，經過兩次定位，中午12時48分才找到他，並協助帶領下山，送往基隆長庚醫院治療。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，現在是蜂類活動頻繁季節，民眾登山時，應穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，因蜂群有領域性。若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。若不慎遭蜂螫者應盡速就醫並遵從醫囑治療，千萬別因當下無不適，就輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應風險。

1名男子今天到新北市瑞芳攀登基隆山時，雙手跟額頭被蜂螫傷。消防人員上山找人，發現他已偏離步道，協助他下山後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市瑞芳攀登基隆山時，雙手跟額頭被蜂螫傷。消防人員上山找人，發現他已偏離步道，協助他下山後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市瑞芳攀登基隆山時，雙手跟額頭被蜂螫傷。消防人員上山找人，發現他已偏離步道，協助他下山後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市瑞芳攀登基隆山時，雙手跟額頭被蜂螫傷。消防人員上山找人，發現他已偏離步道，協助他下山後脫險。記者邱瑞杰／翻攝

虎頭蜂 基隆

延伸閱讀

機械式心肺復甦使用近8成 南消創新研究提升病患存活率

侯友宜助攻反罷免 藍營讚「新北戰警」人氣撐起士氣

高雄岡山廢塑膠存放場火警 赫見違規堆置...環保局要罰

新北陳能恭、陳全福父子檔 勇奪雙料綠竹筍王

相關新聞

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

彰化縣芳苑鄉42歲周姓女子本月21日疑似與66歲母親爭吵後，持水果刀攻擊媽媽，周家長女返家後發現母親重傷倒地，但送醫後已...

影／帝王條款也保不了你！宜蘭家長違停 小孩下車闖紅燈差1秒險被撞

宜蘭市復興國中附近發生休旅車駕駛違規在轉角停車，放小孩下車後，孩子見行人斑馬線，顧不得紅燈禁行狂奔過馬路；此時一輛綠燈直...

影／宜蘭警車疑闖平交道卡柵欄 警方說明：不算違規

昨天晚上7時許，一輛宜蘭礁溪警分局的巡邏車被民眾發現卡在平交道，進退不得，後來由平交道保全人員把柵欄抬起來，才讓車輛得以...

影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅...

台中大甲民宅空地廢棄物火警 一男一女受傷送醫

台中市大甲區水源路一處民宅空地今天下午發生廢棄物火警， 一男一女受傷送醫，男子全身18%三度燒燙傷，傷勢較嚴重，起火原因...

影／北市赤峰街2服飾店接連遭竊 監視器揪40歲女邊逛邊偷

台北市警方近日接連獲報大同區赤峰街2家服飾店商品遭竊，循線查出蘇姓女子邊逛街邊行竊，蘇女經通知到案坦承犯行，歸還衣服、包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。