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少年跟同學出遊丟包台中車站 身上僅存65元警助返家

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓國中生近日與同學出遊，合資搭計程車到台中車站，未料同學誤以為林已返家，即將林丟包在車站附近，林因身上僅留65元，無法再搭計程車返家，正在苦惱時，被義交發現後報警，警方教導林以一卡通綁定YouBike後，順利協助少年返家。

第三警分局立德所巡佐張永典、警員蘇家賢，14日下午4時許巡邏時，接獲義交通報，台中車站附近的商場旁發現林姓少年（13歲）疑似迷路，警方到場調查，才知少年並非迷路，而是找不到一起合資搭計程車的同學。

林姓少年向員警表示，當天與同學搭乘計程車到車站附近逛街，原以為回程仍會一起搭車，因此即便知道身上現金即將用罄，仍未多加注意，不料因逛街過於專注與友人失散，事後聯絡上友人時，才得知大家誤以為他已自行離去，便先行返家。

少年說，因不想打擾仍在上班的家人，又無法與朋友會合，陷入進退兩難的處境。

警方得知少年甫購買一卡通，平時也有騎乘公共自行車的經驗，且住家距離火車站僅約5公里，在協助少年利用YouBike官方網站，完成卡片綁定，將身上僅剩的65元全數儲值至卡片內。

少年在警方陪同下，順利借用自行車，出發前還告知同學，「我騎回家喔，只是我不知道路，我靠Google大神」。

警員聽到後，擔心少年迷路，也協助少年設定手機導航，叮嚀他回程務必注意行車安全，歸還車輛時，也要留意是否有遺落物品在車籃內，少年向警方表達誠摯感謝後，隨即踏上返家的旅程。

第三警分局呼籲，青少年外出時應事先告知家人行蹤，並隨時留意自身財物與人身安全，遇有突發狀況時，務必勇於尋求協助，警方24小時都會是民眾最可靠的依靠。另籲請街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。

台中市林姓少年與同學合資搭車到台中車站，陰錯陽差遭同學丟包，警方協助林騎公共自行車返家。圖／第三警分局提供
台中市林姓少年與同學合資搭車到台中車站，陰錯陽差遭同學丟包，警方協助林騎公共自行車返家。圖／第三警分局提供
台中市林姓少年與同學合資搭車到台中車站，陰錯陽差遭同學丟包，警方協助林騎公共自行車返家。圖／第三警分局提供
台中市林姓少年與同學合資搭車到台中車站，陰錯陽差遭同學丟包，警方協助林騎公共自行車返家。圖／第三警分局提供

計程車 家人 一卡通

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