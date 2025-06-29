國道豐原段機車騎在路肩狂飆被拍下 警方：最重可罰6000元

國道一號豐原段昨晚出現一輛機車騎在路肩狂飆，被後方車輛行車記錄器拍下，當時轎車車速已達115公里，機車車速更快，國道警方今天表示，機車騎士最重可罰6000元。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，網傳民眾騎機車誤闖國道1號豐原路段案，該大隊6月28日晚上10時31分接獲民眾報案，在國道1號北向170公里有1部機車誤闖國道行駛於外側路肩，同時交控中心即回報上揭機車已下豐原交流道。

該大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。