聽新聞
0:00 / 0:00
國道豐原段機車騎在路肩狂飆被拍下 警方：最重可罰6000元
國道一號豐原段昨晚出現一輛機車騎在路肩狂飆，被後方車輛行車記錄器拍下，當時轎車車速已達115公里，機車車速更快，國道警方今天表示，機車騎士最重可罰6000元。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，網傳民眾騎機車誤闖國道1號豐原路段案，該大隊6月28日晚上10時31分接獲民眾報案，在國道1號北向170公里有1部機車誤闖國道行駛於外側路肩，同時交控中心即回報上揭機車已下豐原交流道。
該大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。
網友在Threads上PO出行車記錄器影片，PO文者說他們開車時速已近115公里，機車騎在路肩車速更快，車上一名女子看到機車國道狂飆後，不禁喊一聲「什麼鬼」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言