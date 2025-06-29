桃園市中壢區一名46歲黃姓男子6月25日下午特地領出20萬元準備支付工程款，卻在晚間聚餐飲酒返家才驚覺裝有現金的背包不見，返回餐廳查看未果後，趕緊向中壢警分局求助，警方隨即調閱監視器，並沿其步行動線搜尋，最終在黃男住家門口尋獲遺失信封，現金也未少，結束一場驚魂。

黃男回到住處才驚覺背包不見，嚇得整個人都醒了。圖：讀者提供

普仁派出所說明，6月25日凌晨3時30分許，黃男十分著急的報案，他說當日下午特地領出20萬元現金準備支付工程款項，晚間與友人至住處附近的餐廳聚餐，飲酒後便步行返家休息。不料回到住處才驚覺背包不見，嚇得整個人都醒了，回憶後覺得可能遺留在餐廳，急忙走回去發現店家已打烊，只好趕快報警求助。

警方在黃男所住位於廈門街的公寓門口發現信封袋，清點後20萬元現金並無短少。圖：讀者提供

警方進一步提到，員警莊智強、陳品逢獲報後迅速到場，先協助聯繫餐廳遠端調閱監視器，確認黃男有將裝有現金的信封帶隨身攜帶。警方接著再細問黃男步行動線，並沿黃男所述路線徒步搜尋，最終在距離餐廳約600公尺，即黃男所住位於廈門街的公寓門口發現信封袋，清點後20萬元現金並無短少。隨後，員警再原路步行返回餐廳與黃男會合，並護送黃男平安返家。黃男對警方的積極協助感激萬分，隔日更特地前往派出所向員警致謝，並坦言，「這次真的嚇到了，以後喝酒再也不敢帶那麼多錢出門了！」

中壢分局長林鼎泰表示，警方面對突發急迫狀況，一定提供必要協助，秉持「視民如親」的精神為民眾解決困難，也呼籲民眾攜帶大筆現金時應提高警覺，妥善保管財物，避免因一時疏忽造成損失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：20萬現金掉了！桃園男子嚇到酒醒 警調電眼在這找回