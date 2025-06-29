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影／台中快速道路上追撞前車 3男迅速下車逃離為哪樁？警追查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市越南籍移工阮姓男子昨天下午2時許駕車經台74線東行要下太平區中山路匝道時，撞上前方由鄭姓男子駕駛的轎車。警方據報前往，但阮姓移工和車上另2人不等警員到來即急忙下車，跑下匝道逃離。警方表示已掌握阮姓移工身分，將追查他和另兩人到案。

阮姓移工和另兩名逃離現場時，被被遠方大樓住戶發現，拍下3人一路奔跑的身影並貼上網路，警方看到後主動追查。

太平警分局說，經查阮姓移工駕駛的車子車主是另名阮姓同鄉的，但阮姓同鄉表示和駕車的阮姓男子雖是同鄉，但並不清楚身分，也不認識車上的另兩人，不過願意協助調查。

警方說，依現場看來，阮姓移工雖駕車撞上前車，但兩車的車損都並不嚴重，會馬上下車想逃離，不排除可能是失聯移工，目前仍進一步追查。

台中市越南籍移工阮姓男子昨天下午2時許駕車經台74線東行要下太平區中山路匝道時，撞上前方由鄭姓男子駕駛的轎車。圖／民眾提供
台中市越南籍移工阮姓男子昨天下午2時許駕車經台74線東行要下太平區中山路匝道時，撞上前方由鄭姓男子駕駛的轎車。圖／民眾提供
台中市越南籍移工阮姓男子昨天下午2時許駕車經台74線東行要下太平區中山路匝道時，撞上前方由鄭姓男子駕駛的轎車。圖／民眾提供
台中市越南籍移工阮姓男子昨天下午2時許駕車經台74線東行要下太平區中山路匝道時，撞上前方由鄭姓男子駕駛的轎車。圖／民眾提供

失聯移工 住戶

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