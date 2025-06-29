聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中快速道路上追撞前車 3男迅速下車逃離為哪樁？警追查
台中市越南籍移工阮姓男子昨天下午2時許駕車經台74線東行要下太平區中山路匝道時，撞上前方由鄭姓男子駕駛的轎車。警方據報前往，但阮姓移工和車上另2人不等警員到來即急忙下車，跑下匝道逃離。警方表示已掌握阮姓移工身分，將追查他和另兩人到案。
阮姓移工和另兩名逃離現場時，被被遠方大樓住戶發現，拍下3人一路奔跑的身影並貼上網路，警方看到後主動追查。
太平警分局說，經查阮姓移工駕駛的車子車主是另名阮姓同鄉的，但阮姓同鄉表示和駕車的阮姓男子雖是同鄉，但並不清楚身分，也不認識車上的另兩人，不過願意協助調查。
警方說，依現場看來，阮姓移工雖駕車撞上前車，但兩車的車損都並不嚴重，會馬上下車想逃離，不排除可能是失聯移工，目前仍進一步追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言