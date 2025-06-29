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影／帝王條款也保不了你！宜蘭家長違停 小孩下車闖紅燈差1秒險被撞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市復興國中附近發生休旅車駕駛違規在轉角停車，放小孩下車後，孩子見行人斑馬線，顧不得紅燈禁行狂奔過馬路；此時一輛綠燈直行的車輛急踩煞車，險些撞上，非常危險。網友一片撻伐，「家長違停不對，小孩過馬路也不看的」、「學校老師沒有教你過馬路要看號誌嗎」。

宜蘭警分局今天表示，監視器畫面發現1輛休旅車26日下午在復興路及文化路口違規停車讓學生下車，學生未遵守號誌，紅燈違規闖越馬路；至於緊急煞車的駕駛人沿著宜蘭市復興路往縣立文化中心方向行駛，看到這名學生穿越馬路，趕緊停車，這名學生為了避開被撞，也已跑出斑馬線範圍外，幾乎差1秒就撞上。

驚險一瞬間的危險畫面被貼到臉書社群，網友留言批評，「真的太恐怖了」、「爸媽看到更怕」、「不知道學校可以加強宣導嗎？」「老師要教過馬路要看燈號呀」、「這種狀況，就連有帝王條款也保不了你。」

警方表示，通知車主到案說明，依違反道路交通管理處罰條例第55條、78條舉發在案，分別可處300元以上600元以下與500元罰鍰，並呼籲家長接送小孩應擇適當地點停車，行人穿越馬路務必遵守標誌、標線、號誌指示，維護自身安全。

宜蘭復興國中附近出現家長違規在轉角處停車，學生下車後闖紅燈過馬路。從監視器畫面發現，當下孩子發現快被撞到，跑出斑馬線外的範圍，兩個違規行為都要受罰。圖／警方提供
宜蘭復興國中附近出現家長違規在轉角處停車，學生下車後闖紅燈過馬路。從監視器畫面發現，當下孩子發現快被撞到，跑出斑馬線外的範圍，兩個違規行為都要受罰。圖／警方提供
宜蘭復興國中附近有學生闖紅燈過馬路，差點被轎車撞上，從監視器畫面發現，轉角處有輛休旅車違規停車放這孩子下車，兩個違規行為都要受罰。圖／警方提供
宜蘭復興國中附近有學生闖紅燈過馬路，差點被轎車撞上，從監視器畫面發現，轉角處有輛休旅車違規停車放這孩子下車，兩個違規行為都要受罰。圖／警方提供
宜蘭復興國中附近的道路轉角，有輛休旅車違規停車放這孩子下車，接著學生闖紅燈過馬路，差點被轎車撞上，兩個違規行為都要受罰。圖／警方提供
宜蘭復興國中附近的道路轉角，有輛休旅車違規停車放這孩子下車，接著學生闖紅燈過馬路，差點被轎車撞上，兩個違規行為都要受罰。圖／警方提供

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