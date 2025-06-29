昨（28）日晚間22時35分許，桃園市中央街一名22歲吳姓男子因機車違停遭桃園警分局員警稽查，卻試圖趁機離開，被員警帶回現場說明將依法告發並移置車輛。吳男聲稱非車主也非騎車者，遭員警與友人當場打臉，證實他就是車主。在警方呼叫支援的過程中吳男突然情緒失控，警方為確保其安全隨即予以管束。車輛移置時，並在置物箱內查獲毒品「彩虹菸」，當場查扣並移請相關單位進一步處理。

吳男聲稱非車主也非騎車者，遭員警與友人當場打臉，證實他就是車主。圖：讀者提供

小檜溪派出所說明，昨日深夜員警巡邏時，在中央街發現吳姓機車騎士違規停車，便上前稽查取締，吳男卻藉機想要溜走，被員警帶回現場，員警向其說明將依法告發並移置車輛保管。吳男表示他不是車主，機車也不是他騎來的，員警向其表示有看到他騎乘機車，吳男友人也表示機車是他騎過來的，且經查詢吳男就是車主，對於他的怪異舉動員警立即提高警覺並呼叫支援。

車輛移置期間員警發現機車置物箱內竟然藏有毒品彩虹菸，立即予以查扣，並移請相關單位裁處。圖：讀者提供

警方接著提到，吳男見到支援警力抵達卻突然情緒失控，坐在地上狂喊，「不要碰我！我害怕！」為保護其人身安全，員警對其進行管束，交通違規部分依法予以舉發，而車輛移置期間員警發現機車置物箱內竟然藏有毒品彩虹菸，立即予以查扣，並移請相關單位裁處。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男騎士違停遭攔查神情慌張 警一開車廂尷尬了