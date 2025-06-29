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影／「慈濟師兄」運輸公司老董爆行車糾紛 被控攔車打人比中指
劉姓男子前天在台北市信義區松隆路按喇叭警告切入前方車道的一輛汽車，爆發行車糾紛。該車男駕駛涉攔車後下車從車窗伸手拉扯攻擊劉；劉提告傷害等罪，並上網指對方是擔任某運輸公司董事長的「慈濟師兄」。警方將通知該男到案說明。
劉姓男子將行車記錄器影片上傳網路，指對方未打方向燈硬切，他按喇叭提醒，遭對方逼車、開窗比中指並攔車攻擊，他是在慈濟基金會台北東區聯絡處附近被攔車毆打，返家查詢對方竟是擔任某運輸公司董事長的「慈濟師兄」。
警方調查，劉前天下午6時半開車經北市信義區松隆路，朝前方變換車道的一輛汽車按喇叭，發生行車糾紛，員警到場時雙方已離開，致電聯繫劉，劉稱雙方拉扯導致受傷及車損，待備齊佐證資料後提告。
劉當晚赴松山警分局松山派出所製作筆錄，提出傷害、毀損、妨害自由、妨害名譽罪等告訴，案件轉由案發轄區的信義警分局五分埔派出所偵辦，將通知該男到案說明。
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