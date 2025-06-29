彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

彰化縣芳苑鄉42歲周姓女子本月21日疑似與66歲母親爭吵後，持水果刀攻擊媽媽，周家長女返家後發現母親重傷倒地，但送醫後已回天乏術，據了解，周女從台中返回老家和母親住才1年，曾因身心問題在台中看診，回家後有時會在家門前大叫亂叫，案發後警方打給在外遊盪的她，告知母親死訊時，她還回「怎麼死的？」。

警方調查發現，鄰居曾在20、21日下午有聽到母女爭吵聲音，由於平常僅周母和周女同住，周家長女21日晚間8時返家探視母親時，客廳物品凌亂，有一把掃帚斷裂，周母躺在地上無吸呼心跳，身體多處遭鈍器打傷也有刀傷痕跡，送醫急救後仍傷重不治。

警方查出，周女21日約下午3點多離開家裡，發現她涉嫌重大，打電話給她時跟她說「你媽媽死了」，她還回「怎麼死的？」，後來就不接電話，警方當晚近11點在台中逢甲商圈附近找到周女，將她從車上拉出來，還引起路人側目，但周女落網後精神狀態很差，說話顛三倒四，一下子說她是法官助理、一下子又指警方違法，一下子又痛哭，至今對案情無法交代清楚，檢方已將周女聲押，檢警還在釐清案情中。

周母也已完成解剖，初步判斷身上有包括脖子、四肢刀傷至少十多刀，但刀傷都很表淺，頭部也有撞傷，警方也在2樓周女房內找到水果刀，致命傷到底是撞到頭致死還是刀傷致死，法醫釐清中。