快訊

實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭警車疑闖平交道卡柵欄 鐵路警察：不算違規

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

昨天晚上7時許，一輛宜蘭礁溪警分局的巡邏車被民眾發現卡在平交道，進退不得，後來由平交道保全人員把柵欄抬起來，才讓車輛得以往後退，網友批評警車闖平交道，該罰9萬元。警方解釋，當地有主線及支線平交道，位於支線的巡邏車為了等主線車通過，才沒有躲過柵欄，不能算違規。

據了解，頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，面對鐵軌的是主線道路平交道，在主線道的右側另有一條小巷，還設有一個小型平交道；在柵欄放下的儀控秒數方面，主線的柵欄先放下來，支線會晚個幾秒，造成支線車輛經常要停等主線的車輛先過。

礁溪警方表示，他們把網友拍到反映的情形，連同監視器與鐵路警察討論，經查員警在執行公務期間，駕駛巡邏車行至平交道路口時，先等待主線車流通過，以致平交道閃光燈亮起時，車頭已經明顯超過停止線，當時的橫桿也未降下來，員警當下考量若持續前進恐會造成事故，所以停車。

警方說，巡邏車停車的當下，橫桿柵欄降下來卡在車頭，由保全協助離開平交道，所以不能算是違規，礁溪警分局將持續教育員警遵守交通規則，小心通行平交道。

民眾質疑警車闖越頭城鎮吉祥路的平交道，該不該開罰？圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
民眾質疑警車闖越頭城鎮吉祥路的平交道，該不該開罰？圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，警車昨晚卡在支線小巷的平交道，左側才是道路主線的平交道，警車為了停等主線的車輛先過，造成卡在平交道柵欄，進退不得。圖／民眾提供
頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，警車昨晚卡在支線小巷的平交道，左側才是道路主線的平交道，警車為了停等主線的車輛先過，造成卡在平交道柵欄，進退不得。圖／民眾提供
頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，警車昨晚卡在支線小巷的平交道，左側才是道路主線的平交道，警車為了停等主線的車輛先過，造成卡在平交道柵欄，進退不得。圖／警方提供
頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，警車昨晚卡在支線小巷的平交道，左側才是道路主線的平交道，警車為了停等主線的車輛先過，造成卡在平交道柵欄，進退不得。圖／警方提供

監視器 保全

延伸閱讀

影／羅大佑「童年」宜蘭老樹群傳悲歌 百年樟樹遭鋸斷讓人不捨

搞大烏龍！4年前罰單再開一次？宜蘭警方致歉同批162件撤單

宜蘭神農商圈大停電 新月百貨客人受驚嚇用餐一半紛離潮

被停車場柵欄敲到頭 男子怒告高雄長庚醫院求償39萬元

相關新聞

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

彰化縣芳苑鄉42歲周姓女子本月21日疑似與66歲母親爭吵後，持水果刀攻擊媽媽，周家長女返家後發現母親重傷倒地，但送醫後已...

獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

台中市一對年輕夫妻昨天清晨爆發爭吵，妻子拿剪刀刺向年齡小3歲的丈夫，導致丈夫左耳受傷，警消到場後，將二人送醫治療，受傷的...

影／宜蘭警車疑闖平交道卡柵欄 鐵路警察：不算違規

昨天晚上7時許，一輛宜蘭礁溪警分局的巡邏車被民眾發現卡在平交道，進退不得，後來由平交道保全人員把柵欄抬起來，才讓車輛得以...

影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅...

影／高雄轎車轉彎撞直行機車...騎士躺引擎蓋 網友：看了好痛

卓姓男子昨天下午3時51分許駕車行經高市建國二路，欲左轉復興一路口，撞上直行騎機車的姚姓男子，姚男整個人當場躺在引擎蓋無...

台南火車站前「拿刀砍人」 警車趕往卻被小黃擋道...開罰運將並吊照

台南市警第五分局員警前年獲報台南火車站前發生「拿刀砍人」事件，開啟警笛高速趕往現場，65歲邱姓計程車司機見對向車道有開啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。