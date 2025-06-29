影／宜蘭警車疑闖平交道卡柵欄 鐵路警察：不算違規

昨天晚上7時許，一輛宜蘭礁溪警分局的巡邏車被民眾發現卡在平交道，進退不得，後來由平交道保全人員把柵欄抬起來，才讓車輛得以往後退，網友批評警車闖平交道，該罰9萬元。警方解釋，當地有主線及支線平交道，位於支線的巡邏車為了等主線車通過，才沒有躲過柵欄，不能算違規。

據了解，頭城鎮吉祥路有兩座平交道的設計很特別，面對鐵軌的是主線道路平交道，在主線道的右側另有一條小巷，還設有一個小型平交道；在柵欄放下的儀控秒數方面，主線的柵欄先放下來，支線會晚個幾秒，造成支線車輛經常要停等主線的車輛先過。

礁溪警方表示，他們把網友拍到反映的情形，連同監視器與鐵路警察討論，經查員警在執行公務期間，駕駛巡邏車行至平交道路口時，先等待主線車流通過，以致平交道閃光燈亮起時，車頭已經明顯超過停止線，當時的橫桿也未降下來，員警當下考量若持續前進恐會造成事故，所以停車。