快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

桃園中壢公車深夜自撞安全島 交通號誌慘遭波及

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢昨(28)日晚間23時許，一名51歲黃姓男子駕駛公車行經領航北路四段與航青路二段路口，左轉時不慎自撞安全島，造成駕駛左手輕微擦傷，安全島與交通號誌損壞，車上一名乘客未受傷，已自行離去。中壢警分局員警實施酒測，黃男酒精濃度為0，事故原因尚待警方釐清。

S 15360032
黃男駕駛營業大客車沿領航北路四段行駛，於左轉時自撞安全島。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，昨日晚間獲報在領航北路四段與航青路二段口有交通事故發生，經了解為黃男駕駛營業大客車沿領航北路四段行駛，於左轉時自撞安全島，致使駕駛左手輕微擦傷，安全島及交通號誌受損。另車上乘客1名，未受傷自行離去。經測試駕駛酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

S 15360031
事故導致駕駛左手輕微擦傷，安全島及交通號誌受損。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，駕駛人應隨時保持注意力集中，尤其營業用車關係乘客與用路人安全，不可疲勞駕駛或精神渙散，以免釀成事故。提醒駕駛人遵守交通規則、確保行車安全，共同營造安全道路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園中壢公車深夜自撞安全島 交通號誌慘遭波及

延伸閱讀：

  1. 楊梅女力身影展開幕 展現古今女性奮鬥故事
  2. 剴剴案引發全民怒火 網提案虐童致死者判無期徒刑、死刑

自撞 交通事故 中壢

延伸閱讀

桃園黃墘溪嚴重汙染改善 蘇俊賓：河川汙染大降 今健行樂

桃園深開挖工程「新三箭」7月上路 監測數據掃碼就能看

桃園推展薩克斯風文化 草地音樂會結合自然與藝術

避免長者如廁後跌倒 桃園龍潭區246戶今免費安裝扶手

相關新聞

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

彰化縣芳苑鄉42歲周姓女子本月21日疑似與66歲母親爭吵後，持水果刀攻擊媽媽，周家長女返家後發現母親重傷倒地，但送醫後已...

獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

台中市一對年輕夫妻昨天清晨爆發爭吵，妻子拿剪刀刺向年齡小3歲的丈夫，導致丈夫左耳受傷，警消到場後，將二人送醫治療，受傷的...

影／宜蘭警車疑闖平交道卡柵欄 鐵路警察：不算違規

昨天晚上7時許，一輛宜蘭礁溪警分局的巡邏車被民眾發現卡在平交道，進退不得，後來由平交道保全人員把柵欄抬起來，才讓車輛得以...

影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅...

影／高雄轎車轉彎撞直行機車...騎士躺引擎蓋 網友：看了好痛

卓姓男子昨天下午3時51分許駕車行經高市建國二路，欲左轉復興一路口，撞上直行騎機車的姚姓男子，姚男整個人當場躺在引擎蓋無...

台南火車站前「拿刀砍人」 警車趕往卻被小黃擋道...開罰運將並吊照

台南市警第五分局員警前年獲報台南火車站前發生「拿刀砍人」事件，開啟警笛高速趕往現場，65歲邱姓計程車司機見對向車道有開啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。