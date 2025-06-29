桃園市中壢區昨(28)日晚間23時許，一名51歲黃姓男子駕駛公車行經領航北路四段與航青路二段路口，左轉時不慎自撞安全島，造成駕駛左手輕微擦傷，安全島與交通號誌損壞，車上一名乘客未受傷，已自行離去。經中壢警分局員警實施酒測，黃男酒精濃度為0，事故原因尚待警方釐清。

黃男駕駛營業大客車沿領航北路四段行駛，於左轉時自撞安全島。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，昨日晚間獲報在領航北路四段與航青路二段口有交通事故發生，經了解為黃男駕駛營業大客車沿領航北路四段行駛，於左轉時自撞安全島，致使駕駛左手輕微擦傷，安全島及交通號誌受損。另車上乘客1名，未受傷自行離去。經測試駕駛酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

事故導致駕駛左手輕微擦傷，安全島及交通號誌受損。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，駕駛人應隨時保持注意力集中，尤其營業用車關係乘客與用路人安全，不可疲勞駕駛或精神渙散，以免釀成事故。提醒駕駛人遵守交通規則、確保行車安全，共同營造安全道路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園中壢公車深夜自撞安全島 交通號誌慘遭波及