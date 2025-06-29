快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

台中夜店推全面「刷身分證入場」 助警14天連破2竊盜案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局協調轄內夜店仿照台北市，實施全面「過卡辨識身分」機制，入場的消費者都需掃描身分證留檔，警方表示，本月初與本月中旬，轄內夜店發生女客遭行竊現金、行動電源等財物案件，被害人達7人，損失財物約5萬元，都依竊盜案送辦。

第四警分局大墩所在1日深夜巡邏時，發現彭姓男子（28歲）騎機車不穩，懷疑彭男有酒駕行為，經攔查後，彭男酒精濃度超標，警方將彭帶回派出所期間，接獲轄內夜店通報，彭男曾到店內消費，疑在包廂內行竊兩名女客的手機、現金、行動電源等財物。

警方隨後在彭男騎乘的機車置物箱內，查獲現金、手機、行動電源等贓證物，彭男得知要被依公共危險、竊盜等罪，移送台中地檢署時，一度情緒崩潰，在所內痛哭，警方安撫情緒後，依法送辦。

無獨有偶，大墩所在15日又接獲轄內夜店通報，店內有陳姓男子（30歲）涉嫌行竊店內女客的財物，一共有5人受害，被偷走現金、行動電源、香菸等財物，財損有3萬多元，經店家調閱監視器，以及新推動的「過卡辨識身分」機制，警方即在陳男離場後，夜店周邊攔查到陳男，查扣涉案贓物，依竊盜罪送辦。

警方表示，夜店因環境較昏暗，容易成為宵小行竊的場所，不過業者自主推動刷身分證入場後，有效遏阻有心人士犯案，另外若在竊案、性騷、妨害秩序等案件發生後，也能夠迅速鎖定涉案人身分，縮短破案時間，有助於維護治安。

第四警分局長陳祥麟呼籲，民眾出入夜店等人潮聚集之場所，應妥善保管個人財物，提高警覺，做到財不離身，避免成為宵小覬覦目標；若遇財物遭竊或發現可疑人士，可撥打110報案尋求警察協助。

台中市陳姓男子15日時在南屯區一間夜店行竊，連續行竊5名女客的財物，警方接獲通報後查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子15日時在南屯區一間夜店行竊，連續行竊5名女客的財物，警方接獲通報後查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子1日時在夜店行竊後，酒後騎車上路，警方查獲送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子1日時在夜店行竊後，酒後騎車上路，警方查獲送辦。記者陳宏睿／翻攝

身分證 竊盜 夜店

延伸閱讀

入場得刷身分證…台中警協調夜店推「過卡辨識」護學子

潛入女同事住所逾20次！日男1招複製鑰匙偷拍還行竊 動機曝光

行竊、開槍…他三次服刑還當上洪洞財政局長 怎回事？

中國大陸機場新規定！「尿袋」沒這認證一律禁帶 驚現丟棄潮「屍骸」滿地

相關新聞

獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

台中市一對年輕夫妻昨天清晨爆發爭吵，妻子拿剪刀刺向年齡小3歲的丈夫，導致丈夫左耳受傷，警消到場後，將二人送醫治療，受傷的...

影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅...

影／高雄轎車轉彎撞直行機車...騎士躺引擎蓋 網友：看了好痛

卓姓男子昨天下午3時51分許駕車行經高市建國二路，欲左轉復興一路口，撞上直行騎機車的姚姓男子，姚男整個人當場躺在引擎蓋無...

台南火車站前「拿刀砍人」 警車趕往卻被小黃擋道...開罰運將並吊照

台南市警第五分局員警前年獲報台南火車站前發生「拿刀砍人」事件，開啟警笛高速趕往現場，65歲邱姓計程車司機見對向車道有開啟...

騎士要駛入道路前車突然倒車 他遭碰撞倒地還被警開罰

陳姓騎士準備將停在路邊的機車騎上道路，當時前方有汽車停在路肩，他先用腳倒退，左右觀察後才行駛，結果前車突然倒車，兩車碰撞...

台中夜店推全面「刷身分證入場」 助警14天連破2竊盜案

台中市第四警分局協調轄內夜店仿照台北市，實施全面「過卡辨識身分」機制，入場的消費者都需掃描身分證留檔，警方表示，本月初與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。