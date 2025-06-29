台中夜店推全面「刷身分證入場」 助警14天連破2竊盜案

台中市第四警分局協調轄內夜店仿照台北市，實施全面「過卡辨識身分」機制，入場的消費者都需掃描身分證留檔，警方表示，本月初與本月中旬，轄內夜店發生女客遭行竊現金、行動電源等財物案件，被害人達7人，損失財物約5萬元，都依竊盜案送辦。

第四警分局大墩所在1日深夜巡邏時，發現彭姓男子（28歲）騎機車不穩，懷疑彭男有酒駕行為，經攔查後，彭男酒精濃度超標，警方將彭帶回派出所期間，接獲轄內夜店通報，彭男曾到店內消費，疑在包廂內行竊兩名女客的手機、現金、行動電源等財物。

警方隨後在彭男騎乘的機車置物箱內，查獲現金、手機、行動電源等贓證物，彭男得知要被依公共危險、竊盜等罪，移送台中地檢署時，一度情緒崩潰，在所內痛哭，警方安撫情緒後，依法送辦。

無獨有偶，大墩所在15日又接獲轄內夜店通報，店內有陳姓男子（30歲）涉嫌行竊店內女客的財物，一共有5人受害，被偷走現金、行動電源、香菸等財物，財損有3萬多元，經店家調閱監視器，以及新推動的「過卡辨識身分」機制，警方即在陳男離場後，夜店周邊攔查到陳男，查扣涉案贓物，依竊盜罪送辦。

警方表示，夜店因環境較昏暗，容易成為宵小行竊的場所，不過業者自主推動刷身分證入場後，有效遏阻有心人士犯案，另外若在竊案、性騷、妨害秩序等案件發生後，也能夠迅速鎖定涉案人身分，縮短破案時間，有助於維護治安。