影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝
新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅燈的轎車，蔡男一家4口全都噴飛倒地，所幸僅受到輕傷。警方到場排除酒駕，但蔡男已違規超載將依法開罰。
海山警方昨天下午4時許接獲報案，板橋區文化路與陽明街口發生交通事故，1名重機騎士及3名乘客受傷。警方趕抵現場據查33歲蔡姓男子，騎乘黃牌大型重機載著33歲林姓妻子、11歲兒子與1歲女兒，行經板橋區文化路與陽明街口時，蔡男疑因與妻子聊天分心，未注意前方燈號已是紅燈，猛撞正在由37歲簡女駕駛正在停等紅燈的轎車。
巨大的撞擊力致使林女與懷中1歲女兒當場噴飛落在轎車車頭，蔡男與兒子也雙雙倒地，1家4口全都受到多處擦挫傷，救護人員到場將4人送醫所幸均無大礙。警方經酒測後雙方駕駛酒測值均為0，針對蔡男騎乘大型重機違規超載，警方依道路交通管理處罰條例第31條第5項：機車附載人員或物品未依規定者開單告發，依法可處300元以上600元以下罰款。
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