快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅燈的轎車，蔡男一家4口全都噴飛倒地，所幸僅受到輕傷。警方到場排除酒駕，但蔡男已違規超載將依法開罰。

海山警方昨天下午4時許接獲報案，板橋區文化路與陽明街口發生交通事故，1名重機騎士及3名乘客受傷。警方趕抵現場據查33歲蔡姓男子，騎乘黃牌大型重機載著33歲林姓妻子、11歲兒子與1歲女兒，行經板橋區文化路與陽明街口時，蔡男疑因與妻子聊天分心，未注意前方燈號已是紅燈，猛撞正在由37歲簡女駕駛正在停等紅燈的轎車。

巨大的撞擊力致使林女與懷中1歲女兒當場噴飛落在轎車車頭，蔡男與兒子也雙雙倒地，1家4口全都受到多處擦挫傷，救護人員到場將4人送醫所幸均無大礙。警方經酒測後雙方駕駛酒測值均為0，針對蔡男騎乘大型重機違規超載，警方依道路交通管理處罰條例第31條第5項：機車附載人員或物品未依規定者開單告發，依法可處300元以上600元以下罰款。

蔡男騎重機猛撞前方停紅燈轎車。記者黃子騰／翻攝
蔡男騎重機猛撞前方停紅燈轎車。記者黃子騰／翻攝
簡女駕駛的轎車車尾嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
簡女駕駛的轎車車尾嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

重機 紅燈 妻子

延伸閱讀

新北鶯歌大重機自撞護欄 持普通機車駕照騎士斷掌命危

揮別海砂屋 板橋全家福公寓都更審議通過

影／桃園17歲高中生酒駕雙載自撞 車殼變形2人噴飛雙亡

試辦2機車格可放一輛重機挨批轉彎 新北交通局解釋原因

相關新聞

獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

台中市一對年輕夫妻昨天清晨爆發爭吵，妻子拿剪刀刺向年齡小3歲的丈夫，導致丈夫左耳受傷，警消到場後，將二人送醫治療，受傷的...

影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅...

影／高雄轎車轉彎撞直行機車...騎士躺引擎蓋 網友：看了好痛

卓姓男子昨天下午3時51分許駕車行經高市建國二路，欲左轉復興一路口，撞上直行騎機車的姚姓男子，姚男整個人當場躺在引擎蓋無...

台南火車站前「拿刀砍人」 警車趕往卻被小黃擋道...開罰運將並吊照

台南市警第五分局員警前年獲報台南火車站前發生「拿刀砍人」事件，開啟警笛高速趕往現場，65歲邱姓計程車司機見對向車道有開啟...

台中夜店推全面「刷身分證入場」 助警14天連破2竊盜案

台中市第四警分局協調轄內夜店仿照台北市，實施全面「過卡辨識身分」機制，入場的消費者都需掃描身分證留檔，警方表示，本月初與...

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

太陽聯盟精神領袖吳桐潭雖已辭世，但太陽聯盟勢力仍不容小歔，最近與太陽聯盟有關的兩家喜事，就在台北中山區兩處舉行，甚至有來自香港、澳門的知名黑幫成員出席，聯合報數位版獨家帶讀者一窺黑幫內的喜宴盛事。 太陽聯盟領袖吳桐潭胞弟吳桐茂，本月22日在台北大直典華娶媳婦，當天台北市中山區另一頭的鉅星匯餐廳也舉辦喜宴，主人家是太陽聯盟前身、太陽會時任特攻隊長凌志成嫁女兒，對太陽聯盟來說是雙喜臨門……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。