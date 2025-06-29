影／板橋男騎大重機4貼猛撞前車 妻抱1歲女噴飛驚險畫面曝

新北市33歲蔡男昨天下午騎乘大型重機載著妻子及2名幼兒行經板橋區文化路時，疑因分心與妻子聊天未注意車前狀況猛撞前方停等紅燈的轎車，蔡男一家4口全都噴飛倒地，所幸僅受到輕傷。警方到場排除酒駕，但蔡男已違規超載將依法開罰。

海山警方昨天下午4時許接獲報案，板橋區文化路與陽明街口發生交通事故，1名重機騎士及3名乘客受傷。警方趕抵現場據查33歲蔡姓男子，騎乘黃牌大型重機載著33歲林姓妻子、11歲兒子與1歲女兒，行經板橋區文化路與陽明街口時，蔡男疑因與妻子聊天分心，未注意前方燈號已是紅燈，猛撞正在由37歲簡女駕駛正在停等紅燈的轎車。