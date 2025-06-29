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高雄沿海路又出事！夫駕車載妻撞分隔島 輪胎脫落撞轎車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市沿海路又發生車禍！陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，行經沿海三路時，不明原因自撞分隔島，巨大撞擊力，造成車頭凹陷，其中一顆輪胎脫落，滾向對街撞及路過轎車保險桿，事故釀陳男夫妻頸椎受傷，詳細肇因待釐清。

小港警分局調查，陳姓男子（69歲）昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子（66歲），沿小港區沿海三路快車道南向北方向行駛時，不慎自撞路中央分隔島，巨大撞擊力，造成車頭被撞爛、板金凹陷。

當下轎車其中一顆輪胎脫落，滾向對向車道，適周姓男子（45歲）駕車經過，來不及反應，輪胎砸中車子保險桿。

警消獲報到場，陳男夫妻因頸椎受傷，緊急被送醫治療，周男則未受傷；陳、周二人事後經警方酒測，均無酒駕行為；詳細車禍肇因及肇責由交通大隊釐清判定。

陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，在高市小港區沿海三路自撞分隔島（如圖），夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，在高市小港區沿海三路自撞分隔島（如圖），夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，在高市小港區沿海三路自撞分隔島（如圖），夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，在高市小港區沿海三路自撞分隔島（如圖），夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，在高市小港區沿海三路自撞分隔島，夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿（如圖）。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚9時23分許駕車搭載吳姓妻子返家，在高市小港區沿海三路自撞分隔島，夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿（如圖）。記者石秀華／翻攝

自撞 妻子

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