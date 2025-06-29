高雄善良老翁遇恐嚇急掏1萬元 態度太冷靜...犯嫌判無罪

高雄48歲陳姓男子見楊姓老翁好欺負，涉嫌開口伸手向楊翁索討1萬元，楊翁拒絕後，陳男示意要撂人押走楊翁，嚇得楊掏出1萬元擺平，沒料陳男又用同樣手法恐嚇楊翁，楊拒絕後陳竟拿石頭砸楊翁，氣得楊馬上報警，但高雄地院認為楊男行徑與被恐嚇者常理有別，判陳男無罪。

檢方調查，陳男領有殘障手冊，每月靠5400元殘障津貼度日，去年12月28日上午10時許，他見楊姓老翁好欺負，藉口楊翁在公園和其他人發生衝突，要楊拿出1萬元賠償。

楊男拒絕後，陳男揚言要找小弟把楊翁押走，還作勢打電話撂人，楊翁擔心陳男真的有本事押走他，嚇得急掏1萬元息事寧人。

事隔1個月，陳男見楊翁騎腳踏車外出，又上前將楊翁攔下，開口就要楊給他1萬5000元，楊翁拒絕後逃離現場，陳又騎車追上前，拿石頭朝楊翁狠砸，此次楊翁不再隱忍，跑到警局對陳男提告。

檢警偵辦時，陳男供稱是楊翁在公園詐賭，他先借款2萬元給楊翁，避免他被人毆打，事後又改口，稱楊翁詐賭害他輸了2萬元。

但檢方認為，陳男跟楊翁不認識，更無金錢往來，何況陳每月僅靠殘障津貼度日，怎有錢可以借人?不採信他說法，依法提起公訴。

高雄地院審理時，法官認為，楊翁若擔心陳男會對他不利，當時交出1萬元時就應尋求身旁親友幫忙，且庭審時，楊男又說「當下很害怕，但跟朋友聊完後，就沒處理了」，他是否因陳男恐嚇交付1萬元現金，缺少相關證據。

至於陳男第二次現身恐嚇，法官檢視現場路口監視器畫面，認為若楊男被陳男恐嚇，大可騎腳踏車至警局報案，實在不需和陳男在路口周旋，且楊宣稱陳男拿石頭砸他，但畫面僅有陳男拾取不明物體丟向楊男，也未造成楊男受傷。