台南火車站前「拿刀砍人」 警車趕往卻被小黃擋道...開罰運將並吊照

台南市警第五分局員警前年獲報台南火車站前發生「拿刀砍人」事件，開啟警笛高速趕往現場，65歲邱姓計程車司機見對向車道有開啟警笛的警車，竟不禮讓仍直接左轉，導致警車停下等待；邱被開罰3600元、吊銷駕照，提告向法院求情無以維生，法院駁回告訴。

判決指出，邱姓計程車司機2023年6月14日下午3時許，開車行經台南市北區公園南路與北門路二段時，明明聽到、看到對向車道有開啟警笛的警車，他仍在路口直接左轉，導致警車無法迅速通過，停下等待他轉過去，事後警方開出「聞警備車之警號，不立即避讓」違規罰單。

警方將邱移送台南市交通局處理，交通局裁處邱「罰鍰3600元，吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照、駕駛執照經吊（註）銷後，自吊（註）銷之日起1年內不得重新考領駕駛執照。」邱不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

邱主張，當時前方有一輛公車，阻擋他的視線，又剛好開到路口準備左轉，有部分注意力專注於左右方來車與斑馬線上是否有行人，未能及時發現警車；等發現警車時，他的車輛已占住警車部分車道，為了避免阻礙警車前進，只能選擇繼續左轉並加速前進。

邱認為，他如果停在原地，會阻擋警車的去路，他是為了避免與警車發生碰撞，才快速左轉；如今要被扣駕照與罰款，實屬冤枉也不合理，況警笛聲只是聲音，容易受到外界干擾影響，不應以此當作主觀判斷，要求駕駛人可以在數十或數百公尺外就可以聽見。

邱承認有聽到鳴笛聲，但當時直覺是要趕快開走讓警車過；他向法官求情，年齡已超過65歲，家無恆產，只以營業車賺取生活費維生，如被吊銷駕照，生活將頓失所依，無以維生，也無法償還所欠負債。

交通局說明，經審視錄影採證光碟，畫面開始時員警接獲通報有民眾持刀械，遂開啟警鳴器前往支援，行經路口，邱的車輛與警車間並無其他障礙物，此時見鳴笛警車並未避讓，反而搶快自警車前左轉行駛至銜接路口，導致警車必須暫停以免發生事故。

交通局主張，邱行駛車道，聞警車之警號，不立即避讓，其行為顯已妨害執行緊急任務車輛行進動線，違規事實明確，交通局據以裁處，洵無不合。

法院當庭勘驗採證光碟，勘驗內容可聽到員警獲報台南火車站前「拿刀砍人」，經開啟警笛迅速前往，畫面可見右側機車道用路人陸續挪移機車、腳踏車禮讓警車先行，通過路口右轉，行駛於內側車道；隨後對向車道上出現黃色計程車開啟左側方向燈，尚未左轉進入路口。

畫面顯示，當時計程車見有警車，卻未禮讓警車先行直接左轉，警車待計程車通過後持續向前行駛抵達現場。勘驗顯示，警車全程鳴笛示警，行駛於內側車道，與邱姓司機對向車道並非同一車道，邱只需在自己車道減速暫停即足為避讓，無左轉搶快進入路口必要。

法院認為，邱已知悉警車在對向車道內側車道通行，且已聽聞警車警鳴聲響，仍自對向車道之內側車道向左轉搶快進入路口，致警車必須暫停禮讓計程車先行通過以免發生事故，足徵邱確有聞警車之警號，不立即避讓行為。交通局依法裁處，並無違誤。