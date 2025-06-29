影／高雄飼主遛寵物鵝...牠展翅亂飛險被車撞 警開罰
高市黃姓男子昨晚7時許帶著家中飼養的寵物鵝外出散步，因鵝未繫繩，走過民族一路人行道時不受控，突展翅亂飛至路中，險被車撞，適員警執勤路過發現，協助將飛鵝驅離道路，警方當場告誡黃男，並開出可罰300到600元的罰單。
有網友在Threads貼文並附上影片，問「在高雄市區看到警察杯杯飛『鵝』撲火的機率有多高？」畫面中只見一輛警車停在路旁，有員警走在人行道，前方還有一隻鵝。
轄區三民一警分局指出，長明所員警於昨晚7時許於民族一路執行勤務時，發現一隻寵物鵝突然從人行道展翅飛至路中央，險被車撞；後員警協助將寵物鵝驅離道路，並告誡飼主黃姓男子（69歲），要求帶寵物鵝外出時必須使用牽繩繫緊並注意路況及用路人安全。
警方指出，飼主黃男雖跟在寵物鵝後方，卻在道路上未使用牽繩繫緊禽、畜、寵物一節，已涉違反道路交通管理處罰條例第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」，將開出可處300元至600元罰鍰的罰單。
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