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芒果節玉井必塞車路霸違停危害交通 警取締籲分流停車
台南玉井芒果節遊客湧入玉井青果市場、老街商圈觀光，反映店家攤販占據騎樓路面、影響遊客安全；但也有遊客車任意停路面、危害交通安全。玉井警分局與玉井區公所、清潔隊針對老街商圈主要道路中正路及中華路執行「聯合取締及清理」。
警方上午表示，昨今已取締道路障礙違規設攤3件、違規停車6件、開立勸導單16件、清潔隊清運移除花盆、廣告招牌等障礙物25件，另固定在地面障礙物1件由區公所查報。已見初步成效，上午遊客人潮到達前老街主要道路市容改善，也獲得民眾支持。
分局交通組長陳明典表示，主要針對中正路老街商圈及中華路沿線攤商、店家占用道路，違規擺放廣告物、桌椅、花盆及其他雜物取締，舉發違停車輛，因提前宣導4天再取締清理，許多商家與民眾都先行整理改善，將占用道路的盆栽、廣告物等自行移除或移置。另區公所告示9處停車場共335個車位，協助紓解市區交通壓力。
陳明典表示，芒果節期間玉井市區及對外聯絡道路常車多壅塞，每周六、日部署警力指揮引導車流，也透過路口監視器即時監看，若發現交通壅塞會即刻啟動交通快打，調派線上警力到場應變疏導。
分局長劉柏陞表示，今天也將有大批遊客來訪，分局提前整理交通秩序，加強執法取締，目的就是在確保行人安全，同時呼籲轄內攤商、店家勿占用道路以免影響行人通行，違者將舉發，也將持續協同區公所與清潔隊定期聯合執行「清道專案」。
他說，芒果季是玉井、楠西及南化觀光盛事，為讓遊客安心造訪，會持續假日期間交通疏導勤務，提醒遊客行前可先至「玉井區公所臉書專頁」查詢各停車場位置資訊，減少車輛集中停放市區，以免道路回堵，多利用分流停車場及大眾運輸工具。
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