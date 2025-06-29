快訊

韓媒報導台人首爾廣藏市場瘋買棉被引熱議 韓網友：到台灣買雨傘

金曲36／張清芳催呂士軒「走快一點」遭炎上 挨轟「倚老賣老」

聯國權威消息認了！IAEA署長：伊朗數月可重啟濃縮鈾 核材料庫存失蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

芒果節玉井必塞車路霸違停危害交通 警取締籲分流停車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南玉井芒果節遊客湧入玉井青果市場、老街商圈觀光，反映店家攤販占據騎樓路面、影響遊客安全；但也有遊客車任意停路面、危害交通安全。玉井警分局與玉井區公所、清潔隊針對老街商圈主要道路中正路及中華路執行「聯合取締及清理」。

警方上午表示，昨今已取締道路障礙違規設攤3件、違規停車6件、開立勸導單16件、清潔隊清運移除花盆、廣告招牌等障礙物25件，另固定在地面障礙物1件由區公所查報。已見初步成效，上午遊客人潮到達前老街主要道路市容改善，也獲得民眾支持。

分局交通組長陳明典表示，主要針對中正路老街商圈及中華路沿線攤商、店家占用道路，違規擺放廣告物、桌椅、花盆及其他雜物取締，舉發違停車輛，因提前宣導4天再取締清理，許多商家與民眾都先行整理改善，將占用道路的盆栽、廣告物等自行移除或移置。另區公所告示9處停車場共335個車位，協助紓解市區交通壓力。

陳明典表示，芒果節期間玉井市區及對外聯絡道路常車多壅塞，每周六、日部署警力指揮引導車流，也透過路口監視器即時監看，若發現交通壅塞會即刻啟動交通快打，調派線上警力到場應變疏導。

分局長劉柏陞表示，今天也將有大批遊客來訪，分局提前整理交通秩序，加強執法取締，目的就是在確保行人安全，同時呼籲轄內攤商、店家勿占用道路以免影響行人通行，違者將舉發，也將持續協同區公所與清潔隊定期聯合執行「清道專案」。

他說，芒果季是玉井、楠西及南化觀光盛事，為讓遊客安心造訪，會持續假日期間交通疏導勤務，提醒遊客行前可先至「玉井區公所臉書專頁」查詢各停車場位置資訊，減少車輛集中停放市區，以免道路回堵，多利用分流停車場及大眾運輸工具。

台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供
台南芒果節玉井觀光區必塞車，路霸違停危害交通，警方勸導取締。圖／警方提供

芒果 老街 廣告

延伸閱讀

影／刑事局旁鬥毆…Uber疑違停開車門撞騎士 一家大小「助陣」全進警局

北市懷愛館周邊新設違停科技執法 8月1日上線

台中餐飲大亨開千萬跑車酒駕違停 訴訟爆警官登門致歉

台南玉井芒果節違停與占用路面嚴重 警推「清道專案」

相關新聞

獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

台中市一對年輕夫妻昨天清晨爆發爭吵，妻子拿剪刀刺向年齡小3歲的丈夫，導致丈夫左耳受傷，警消到場後，將二人送醫治療，受傷的...

新北鶯歌大重機自撞護欄 持普通機車駕照騎士斷掌命危

新北市鶯歌區環河路前晚近10時，發生一位中年彭姓大型重機騎士高速自撞護欄，導致手掌斷裂車毀，人也失去生命跡象，送往三峽恩...

影／高雄轎車轉彎撞直行機車...騎士躺引擎蓋 網友：看了好痛

卓姓男子昨天下午3時51分許駕車行經高市建國二路，欲左轉復興一路口，撞上直行騎機車的姚姓男子，姚男整個人當場躺在引擎蓋無...

疑金錢糾紛...豐原茶行連二天凌晨被潑紅漆 警追查中

台中市豐原區一家茶行昨天和今天凌晨二度被潑紅漆，一名男子朝茶行牆面和大門潑漆，另一名男子在旁手機錄影，影片被PO網，被害...

影／高雄飼主遛寵物鵝...牠展翅亂飛險被車撞 警開罰

高市黃姓男子昨晚7時許帶著家中飼養的寵物鵝外出散步，因鵝未繫繩，走過民族一路人行道時不受控，突展翅亂飛至路中，險被車撞，...

芒果節玉井必塞車路霸違停危害交通 警取締籲分流停車

台南玉井芒果節遊客湧入玉井青果市場、老街商圈觀光，反映店家攤販占據騎樓路面、影響遊客安全；但也有遊客車任意停路面、危害交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。