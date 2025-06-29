獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

台中市一對年輕夫妻昨天清晨爆發爭吵，妻子拿剪刀刺向年齡小3歲的丈夫，導致丈夫左耳受傷，警消到場後，將二人送醫治療，受傷的丈夫經警方告知可提告傷害、家暴等告訴的權利後，丈夫不願提告，也不願說明雙方衝突原因。

台中市消防局在昨天清晨6時許獲報，西屯區民宅有一間救護案件，救護車到場時，年約25歲的丈夫遭28歲妻子持剪刀割傷耳朵，雙方情緒不穩，幸好丈夫僅耳朵被割傷，沒有大礙。

警方將二人送醫治療，但二人沒有說明衝突原因，僅稱有感情問題，警方告知丈夫可以提告傷害、家暴等告訴的權利後，丈夫向警方表示，暫時原諒妻子，不願提出告訴，警方紀錄雙方資料後備查，也會依職權通報社會局，針對家暴狀況介入關心。

經查，該對夫妻近期精神狀況不穩，過去曾有口角與肢體衝突，但沒有像此次脫序，拿出剪刀傷害、濺血的情形，警方後續會多加留意該對夫妻狀況。