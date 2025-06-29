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高雄岡山廢塑膠存放場火警 赫見違規堆置...環保局要罰
高市岡山區友情路一處鐵皮屋倉庫今天凌晨5點發生火警，濃煙伴隨火勢竄上天際，因現場堆置大量廢棄塑膠粒，散發陣陣臭味，消防局出動大批人車前往灌救，火勢在1小時後撲滅，所幸無人員受傷受困。
消防局表示，現場係開放式鐵皮建物資源回收場，燃燒回收塑膠原料雜物，消防局據報出動24車47人前往灌救，5點35分火勢控制，6點2分火勢撲滅，無人員受傷受困。
高雄市環保局接獲消防局通報後，前往調查，經查該處為停業工廠堆置廢塑膠引發火警，致產生明顯粒狀污染物，將裁處10萬元至500萬元罰鍰。
經調閱火警期間周邊微型感測器，下風處岡山、橋頭區PM2.5濃度短暫高值為47.9μg/m3，後續隨火勢控制及撲滅逐漸下降至環境平均濃度13.5μg/m3。
環保局說，該公司4年前曾違反廢清法，遭裁處3件，總金額為1萬8000元，災後稽查發現廢塑膠露天貯存未符合設施標準規範，違反廢清法規定，可裁處6000元至300萬元罰鍰。
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