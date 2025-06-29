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影／高雄轎車轉彎撞直行機車...騎士躺引擎蓋 網友：看了好痛
卓姓男子昨天下午3時51分許駕車行經高市建國二路，欲左轉復興一路口，撞上直行騎機車的姚姓男子，姚男整個人當場躺在引擎蓋無法動彈，對街停紅燈的民眾行車記錄器拍下畫面PO網，直指看了好痛；警方指卓男轉彎車未禮讓直行車才肇禍。
三民一警分局指出，昨天下午3時51分許接獲報案，指稱三民區建國二路與復興一路口發生車禍，轄區長明所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。
警方調查，當時卓姓男子（44歲）駕車沿建國二路東向西行駛，姚姓男子（25歲）騎機車沿建國二路西向東直行，卓男欲左轉復興一路時，疑因未禮讓直行的姚男，導致姚男閃避不及撞上轎車。
當時對街有民眾行車記錄器拍下姚男撞車後，直接整個人躺在卓男轎車引擎蓋上無法動彈，影片被PO上Threads，原PO指，看了好痛；有網友回覆「剛好等紅綠燈有看到，超級扯，這一定騎很快」、「嚇到傻眼」、「安全帽越好騎越快...殊不知，身體沒鋼鐵衣。」
警消到場後，所幸姚男僅手腳擦挫傷，經送醫包紮救治，無大礙；警方事後對2人施以酒測，無酒駕情事。
警方初步研判肇因為卓男轉彎車未禮讓姚男直行機車先行肇禍，詳細肇責待交通大隊分析釐清。
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