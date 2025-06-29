快訊

越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

對蘋果發表會「毫無期待」！他問iPhone 17還有什麼創新 1句話曝無奈

F-5榮退／設計充滿反骨 美生產最多卻從未使用的傑作機

聽新聞
0:00 / 0:00

知名豐原廟東夜市大火後正常營業 遊客火場前拍照打卡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

知名豐原廟東夜市昨天凌晨大火後，外傳夜市昨晚無法營業，但夜市昨晚正常營業，人潮多，還有遊客在火場前拍照打卡。

一名攤商說，還好夜市火警很快被撲滅，影響區域有限，昨晚周末夜市正常營業，人潮多，只有火場區域拉起封鎖線，有遊客經過特別停下拍照打卡，遊客昨晚經過火場仍會聞到燒焦味道。

台中市消防局昨天凌晨2時44分獲報，豐原區中正路167巷的廟東夜市火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員34名，現場由組長許修豪擔任指揮官。

夜市內巷道狹窄，消防隊員拉水線搶救，兩戶起火建築物均為3層樓RC結構建物，1樓有火煙竄出，消防隊員趕往現場救災，火勢於3時控制，3時44分撲滅，無人員傷亡；現場ㄧ戶燃燒1樓廚房用品，另一戶燃燒1樓娃娃機台，燃燒面積共28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

豐原廟東夜市昨天凌晨大火，廟東夜市昨晚周末正常營業，人潮多。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天凌晨大火，廟東夜市昨晚周末正常營業，人潮多。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天凌晨大火，廟東夜市昨晚周末正常營業，遊客經過火場望一眼。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天凌晨大火，廟東夜市昨晚周末正常營業，遊客經過火場望一眼。記者游振昇／攝影

豐原 消防隊 夜市

延伸閱讀

豐原區示範道路專案計畫7月1日執行 加強取締違規停車

疑金錢糾紛...豐原茶行連二天凌晨被潑紅漆 警追查中

影／台中豐原廟東夜市夾娃娃機店凌晨起火 波及隔壁兩家店

影／罷免連署補件最後階段 罷團豐原設前進搶救指揮所

相關新聞

影／刑事局旁鬥毆…Uber疑違停開車門撞騎士 一家大小「助陣」全進警局

今天下午1時許，台北市忠孝東路4段553巷，位於刑事警察局外面的巷弄，48歲郭姓UBER司機，紅線違停情況下未注意後方車...

彰化芳苑逆倫慘劇 66歲母疑遭女兒殺害檢方聲押獲准

彰化縣芳苑鄉42歲周姓女子本月21日與66歲母親爭吵，進而持刀攻擊，周母重傷倒地，周女離家躲避，周家長女返家發現母親被殺...

新北鶯歌大重機自撞護欄 持普通機車駕照騎士斷掌命危

新北市鶯歌區環河路前晚近10時，發生一位中年彭姓大型重機騎士高速自撞護欄，導致手掌斷裂車毀，人也失去生命跡象，送往三峽恩...

疑金錢糾紛...豐原茶行連二天凌晨被潑紅漆 警追查中

台中市豐原區一家茶行昨天和今天凌晨二度被潑紅漆，一名男子朝茶行牆面和大門潑漆，另一名男子在旁手機錄影，影片被PO網，被害...

高雄廢棄工寮發現女子陳屍 姊姊送飯驚見妹妹已死亡

高市鳳林一路一處廢棄鐵皮屋今天下午4時30分許驚見女子陳屍案，警消獲報到場，發現死者是56歲王姓女子，報案的王女姊姊指稱...

影／金門大橋首起火燒車 監視器曝光驚險畫面「瞬間燒成火球」

金門大橋今日14時16分發生首起自撞起火車禍，一輛自小客車疑似因輪胎爆胎導致打滑，自撞橋面分隔島後起火燃燒，車上林姓駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。