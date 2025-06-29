知名豐原廟東夜市大火後正常營業 遊客火場前拍照打卡

知名豐原廟東夜市昨天凌晨大火後，外傳夜市昨晚無法營業，但夜市昨晚正常營業，人潮多，還有遊客在火場前拍照打卡。

一名攤商說，還好夜市火警很快被撲滅，影響區域有限，昨晚周末夜市正常營業，人潮多，只有火場區域拉起封鎖線，有遊客經過特別停下拍照打卡，遊客昨晚經過火場仍會聞到燒焦味道。

台中市消防局昨天凌晨2時44分獲報，豐原區中正路167巷的廟東夜市火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員34名，現場由組長許修豪擔任指揮官。