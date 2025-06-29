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知名豐原廟東夜市大火後正常營業 遊客火場前拍照打卡
知名豐原廟東夜市昨天凌晨大火後，外傳夜市昨晚無法營業，但夜市昨晚正常營業，人潮多，還有遊客在火場前拍照打卡。
一名攤商說，還好夜市火警很快被撲滅，影響區域有限，昨晚周末夜市正常營業，人潮多，只有火場區域拉起封鎖線，有遊客經過特別停下拍照打卡，遊客昨晚經過火場仍會聞到燒焦味道。
台中市消防局昨天凌晨2時44分獲報，豐原區中正路167巷的廟東夜市火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員34名，現場由組長許修豪擔任指揮官。
夜市內巷道狹窄，消防隊員拉水線搶救，兩戶起火建築物均為3層樓RC結構建物，1樓有火煙竄出，消防隊員趕往現場救災，火勢於3時控制，3時44分撲滅，無人員傷亡；現場ㄧ戶燃燒1樓廚房用品，另一戶燃燒1樓娃娃機台，燃燒面積共28平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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