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影／台中男領120萬 警護鈔到家查真相 他打趣：收費嗎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在近日前往銀行提領120萬元，行員擔心是詐騙案，聯絡警方到場，蔡男稱該筆款項是為與兄弟姊妹處理母親遺產所需，警方擔心蔡男恐交付款項給車手，因此提供護鈔服務，蔡男還打趣「要收費嗎」，最後確認蔡無遭詐騙之虞，警方才結束任務。

第一警分局西區所11日下午1時許獲報，蔡姓男子在國泰世華銀行台中分行欲提領120萬元，行員擔心蔡男遭詐騙，通報警方到場協助，警員張淳鈞、劉家齊抵達現場確認。

經查，該名蔡男當日下午至銀行辦理定存解約，欲提領120萬元現金，行員於受理過程中，因金額龐大，擔心有詐騙可能，警方到場協助。

警方到場與蔡男面談後，確認提領目的是為與兄弟姊妹，協調母親遺產分配事宜所需，無異常跡象，也未遭詐騙。

但警方仍不放心，為保護民眾財產安全，警方主動表示可提供護鈔服務，避免途中遭搶或遺失。

蔡男聽到後還打趣「護鈔要不要收費？」讓在場氣氛頓時輕鬆，行員、員警皆會心一笑，警方也回應「當然免費」，隨即協助將人與款項安全護送返家，確認蔡男沒把款項交給車手後，才結束任務。

第一警分局長尤啓南說，整起事件雖然虛驚一場，但也再次展現警方與金融機構共同守護民眾財產安全的決心，蔡男對警方專業且親切的服務表示由衷感謝。

尤啓南呼籲，民眾如需提領或運送大筆現金，可事先聯繫轄區警方申請護鈔協助，警方將全力保障民眾生命與財產安全，避免成為宵小覬覦目標。

台中市蔡姓男子銀行提領120萬元，警方護鈔到家確認。圖／第一警分局提供
台中市蔡姓男子銀行提領120萬元，警方護鈔到家確認。圖／第一警分局提供

車手 財產 詐騙

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