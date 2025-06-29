岡山停業回收場清晨大火 塑膠臭味瀰漫PM2.5飆高影響至橋頭

高雄岡山一家鐵皮搭建的資源回收場今天清晨5點左右起火燃燒，大量堆置塑膠廢棄物燃燒，鄰近加油站一度關閉因應，燃燒的塑膠製品散發難聞惡臭味，影響岡山、橋頭兩地空氣品質，PM2.5濃度一度高達47.9μg/m3，高市環保局將依法開罰裁處10萬至500萬元。

4時59分岡山區友情路鐵皮屋火警，高市消防局出動24車47人前往，消防局人員發現，現場是一處開放式鐵皮建物的資源回收場，燃燒回收塑膠原料雜物等，6時02分撲滅，無人員受傷受困。

環保局表示，起火工廠是一家堆置廢塑膠的停業工廠，因產生明顯粒狀污染物，違反空汙法32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。